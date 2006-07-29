نيروهاي ناتو نمي توانند در ميدان لبنان دوام بياورند / اسرائيل نيازمند آتش بس فوري است

سيد محمد مهدي طباطبايي شيرازي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با تاكيد بر اينكه اسرائيل در هر حال نيازمند آتش بس فوري است گفت: خواه ناخواه كسي كه خود را آماده جهاد كرده است با كسي كه در صدد است بجنگد ولي كشته نشود تفاوت بسياري وجود دارد.

وي در ادامه مقاومت حزب الله را مقاومتي اسلامي توصيف كرد و افزود: چنانچه نيروهاي ناتو در جنوب لبنان مستقر شوند به طور قطع باز هم نيروي اسلام به دليل اينكه نيروي فداكاري است پيروز خواهد بود و نيروهاي ناتو به دليل اينكه فقط نيروهاي حراستي و امنيتي هستند نمي توانند در اين ميدان دوام بياورند.

وي در مورد كمك كشورها و ملت هاي مسلمان به مردم لبنان گفت: متاسفانه كمك چشمگيري را از آنان نديده ايم و انان فقط ادعاي كمك مي كنند چرا كه اگر كمك واقعي به اين مردم مي شد شاهد اوضاع كنوني نبوديم.

طباطبايي شيرازي تصريح كرد: به طور قطع جنگ پارتيزاني هميشه جنگي پيروز خواهد بود.

وي در مورد انعكاس عملكرد صهيونيست ها توسط رسانه هاي ايران گفت: اگر رسانه هاي ما حركات اسرائيل و همچنين مقاومت حزب الله را به خوبي به تصوير بكشانند، كشورهاي عربي ديگر سكوت نمي كردند و اگر ما نشان دهيم كه حزب الله پيروز است آن وقت كشورهايي كه سكوت اختيار كرده اند تصور نمي كنند كه اسرائيل غالب خواهد شد.

نماينده مردم تهران در مجلس در پايان وظيفه رسانه هاي گروهي و جمعي را بسيار سنگين ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: اين كار به عهده كليه خبرنگاران و خبرگزاري هاست كه بايد به نحو احسن انجام شود.