وزير اطلاعات در گفتگو با مهر: سربازان گمنام امام زمان در مقابل ناامني ها ايستادگي مي كنند

حجت الاسلام محسني اژه اي وزير اطلاعات كشورمان با بيان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در ساري در پاسخ به برخي اظهارنظرها در خصوص حضور يا عدم حضور ماموران اطلاعات در برخورد با عوامل اشرار تاكيد كرد: چه كسي گفته كه ما نيستيم، ماموران اطلاعات حضور دارند و سرسختانه با عوامل مواد مخدر در جامعه برخورد مي كنند.

وزير اطلاعات گفت: سربازان گمنام امام زمان تا حد توانشان در مقابل اين ناامني ها و گستاخي ها ايستادگي مي كنند.

به گفته وي، هم اكنون بسياري از شرارت هايي كه در جامعه ما وجود دارد منشاء آن مواد مخدر است.

وزير اطلاعات در پايان تصريح كرد: در تعامل با نيروي انتظامي هم اكنون شرايط برقراري امنيت در سراسر كشور حاكم است و ماموران ما با مشاهده ناامني در نقطه اي از كشور به طور قاطع با خاطيان برخورد خواهند كرد.