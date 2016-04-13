اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سقوط دلار ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

یاهونیوز : پیش بینی می شود حجم سرمایه گذاری چین در سال جاری میلادی به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

رویترز : ارزش دلار آمریکا به کمترین رقم در ۸ ماه اخیر رسیده است.

آتلتس : رئیس صندوق بین المللی پول به دنبال اجرای برنامه مالیات جهانی در سازمان ملل است.

بی بی سی انگلیسی : پیش بینی می شود رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی به ۱.۹ درصد کاهش پیدا کند.

وی ان ای : جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ویتنام در سه ماه نخست سال جاری میلادی به ۱.۷ میلیارد دلار رسید.

خبرگزاری فرانسه : پیش بینی می شود رشد اقتصادی پاکستان در سال جاری میلادی و آینده به ترتیب ۴.۵ درصد و ۴.۸ درصد باشد.

گلف نیوز : چالش اقتصادی در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس افزایش می یابد.

رویترز : قیمت جهانی مس با ۴ دهم درصد کاهش به رقم ۴ هزار و ۶۴۷ دلار در هر تن رسید.

یاهونیوز : آمار بیکاری در فنلاند رو به افزایش است.

نیوزنو : قطر در سال گذشته میلادی ۱.۲ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرد.

نیوزنو : بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی سریلانکا تا سال ۲۰۱۸ میلادی به ۵.۸ درصد برسد.

رویترز : روسیه بدون اعمال اصلاحات زیر ساختاری نمی تواند به رشد اقتصادی برسد.

نیوزنو : اندونزی قصد دارد نرخ بهره بانکی را به ۵.۵ درصد کاهش دهد.