اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ سقوط دلار ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
یاهونیوز : پیش بینی می شود حجم سرمایه گذاری چین در سال جاری میلادی به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
رویترز : ارزش دلار آمریکا به کمترین رقم در ۸ ماه اخیر رسیده است.
آتلتس : رئیس صندوق بین المللی پول به دنبال اجرای برنامه مالیات جهانی در سازمان ملل است.
بی بی سی انگلیسی : پیش بینی می شود رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی به ۱.۹ درصد کاهش پیدا کند.
وی ان ای : جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ویتنام در سه ماه نخست سال جاری میلادی به ۱.۷ میلیارد دلار رسید.
خبرگزاری فرانسه : پیش بینی می شود رشد اقتصادی پاکستان در سال جاری میلادی و آینده به ترتیب ۴.۵ درصد و ۴.۸ درصد باشد.
گلف نیوز : چالش اقتصادی در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس افزایش می یابد.
رویترز : قیمت جهانی مس با ۴ دهم درصد کاهش به رقم ۴ هزار و ۶۴۷ دلار در هر تن رسید.
یاهونیوز : آمار بیکاری در فنلاند رو به افزایش است.
نیوزنو : قطر در سال گذشته میلادی ۱.۲ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرد.
نیوزنو : بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی سریلانکا تا سال ۲۰۱۸ میلادی به ۵.۸ درصد برسد.
رویترز : روسیه بدون اعمال اصلاحات زیر ساختاری نمی تواند به رشد اقتصادی برسد.
نیوزنو : اندونزی قصد دارد نرخ بهره بانکی را به ۵.۵ درصد کاهش دهد.
