به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم عصر سه‌شنبه پس از پایان برنامه سفر یک‌روزه خود به استان همدان در جمع دبیران سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان استان همدان حاضر شد و گفت: هدف وزارت ورزش و جوانان از ارزیابی‌ها و سرکشی‌های استانی در حوزه جوانان رسیدن به‌نوعی همکاری و هم‌افزایی بین بخشی در حوزه‌های ورزش، بانوان، جوانان و بخش اداری و بررسی عملکرد ادارات در حوزه‌های یادشده است.

خادم با اشاره به اینکه گفته می‌شود با ادغام وزارت ورزش و جوانان توجه به امور جوانان کم‌رنگ شده است، افزود: بر اساس بررسی‌ها بهترین شکل ساماندهی امور جوانان در قالب شورای عالی جوانان قابل‌اجرا است.

وی با تأکید بر اینکه با شرایط موجود باید فضایی که در آن کارکرده‌ایم را بشناسیم و پس‌ازآن نقاط ضعف‌ها را برطرف کنیم، به بودجه ۷ میلیاردی حوزه جوانان این وزارت اشاره و عنوان کرد: وزارت ورزش و جوانان با این اعداد و ارقام در حوزه جوانان پاسخگو نخواهد بود و باید بودجه حوزه جوانان افزایش یابد.

وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش‌ کارهای عملیاتی را دنبال می‌کند

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه وزارتخانه ورزش و جوانان در حوزه ورزش‌کارهای عملیاتی را دنبال می‌کند، گفت: این مجموعه در حوزه جوانان بیشتر کارهای نظارتی را دنبال می‌کند و این حوزه پاشنه آشیل وزارتخانه است.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه جوانان در مسائل ابتدایی مثل اعتبارنامه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد دچار مشکل هستیم و باید این مشکلات برطرف شود، عنوان کرد: اولویت وزارت به این موضوع متمرکز است که در همه شهرستان‌ها سمن فعال وجود داشته باشد و فعالیت این سازمان‌ها منحصر به مراکز استان‌ها نباشد.

معاون وزیر ورزش و جوانان با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه جوانان همدان، اظهار داشت: فعالیت ۸۸ سمن در استان همدان نشانه فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه جوانان است چراکه در ۱۶ استان کشور که به آن سفر داشته‌ایم تعداد سازمان‌های مردم نهاد بسیاری از آن‌ها یک‌سوم سمن‌های همدان هم نیست.

وی در ادامه از مدیران استانی خواست با دلسوزی و جدیت، مسئله اشتغال جوانان را پیگیری کنند و بیان کرد: باید طرح اشتغال جوانان از طریق معاونت امور جوانان در جلسات مرتبط پیگیری شود.

خادم عنوان کرد: دبیران سازمان‌های مردم‌نهاد انتظاراتی که از اداره کل و وزارتخانه دارند، نباید خارج از چارچوب قوانین باشد.

سمن‌ها در هیچ کجای دنیا به امید حمایت مالی دولت تشکیل نمی‌شوند

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: سمن‌ها در هیچ کجای دنیا به امید حمایت مالی دولت تشکیل نمی‌شوند و جوانان، این سازمان‌ها را برای برطرف کردن مشکلات جامعه ایجاد می‌کنند.

وی همچنین در خصوص وضعیت پروژه‌های ورزشی عنوان کرد: در سطح کشور بیش از چهار‌ هزار و ۴۰۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی وجود دارد که تا این پروژه‌ها تکمیل نشود، امکان آغاز پروژه‌های جدید وجود ندارد.

وی اظهار کرد:‌ برای تکمیل این پروژه‌ها به ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم درحالی‌که کل اعتبار وزارت ورزش و جوانان سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان است.

امیررضا خادم بابیان اینکه یکی از راهکارها برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی است، عنوان کرد: بیشترین واگذاری‌ها به روش «بی. او. تی» بوده که شامل ساخت، بهره‌برداری و واگذاری پروژه‌ها بعد از تکمیل و اتمام است.

معاون حقوقی و امور مجلس استان‌های وزارت ورزش و جوانان بابیان اینکه در استان‌های مختلف بحث واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی موردتوجه و دقت نظر قرارگرفته است، گفت: ما نمی‌توانیم زمان مشخصی را برای تکمیل ۴ هزار و ۴۰۰ پروژه نیمه‌تمامی که در حوزه توسعه اماکن و فضاهای ورزشی وجود دارد، اعلام کرده یا بخواهیم در این زمینه مباحثی را مطرح کنیم.

خادم وضعیت ورزش استان را ازنظر مدیریتی مطلوب توصیف کرد و افزود: ورزشکاران این استان می‌توانند مدال‌های رنگارنگی را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به دست آورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ‌وزارت ورزش و جوانان با حجم عظیمی از فعالیت‌ها و اقدامات روبه‌روست به‌طوری‌که توجه و رسیدگی به کار فدراسیون‌های ورزشی و ۱۳ هزار هیئت ورزشی که وجود دارد کار سخت و دشواری است که باید به نحوی شایسته زمینه انجام فعالیت‌های مثبت و مناسب آن‌ها را فراهم کنیم.

تکیه‌بر اعتبارات دولتی نمی‌تواند ورزش‌های همگانی و قهرمانی را نجات دهد

معاون حقوقی و امور مجلس استان‌های وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد:‌ تکیه‌بر اعتبارات دولتی نمی‌تواند ورزش‌های همگانی و قهرمانی ما را از این شرایط نجات دهد و از همین رو باید از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بیشتر از این استفاده کرد.

وی از روند موجود در اخذ سند اماکن ورزشی ابراز نارضایتی کرد و افزود: این وظیفه باید به نحوی مدیریت شود که در سال‌های آتی تمامی اماکن ورزشی با دارا بودن سند مالکیت شرایط لازم برای احداث و یا فروش به نفع ورزش و توسعه پایدار را داشته باشد.

معاون وزیر ورزش عنوان کرد: در بخش حقوقی، انتظار ما این است که برای اماکن ورزشی فاقد سند، اقدامات لازم انجام شود چراکه با توجه به قانون، اماکن فرسوده ورزشی و همچنین اماکنی که موقعیت تجاری خوبی دارند را می‌توانیم به فروش برسانیم که این امر، مستلزم آن است که اماکن دارای سند باشند.

خادم اضافه کرد: در تعدادی از شهرها، با فروش یک مکان ورزشی می‌توان تمام طرح‌های نیمه‌تمام آن شهر و حتی آن استان را به بهره‌برداری رساند که این امر در چند شهر بزرگ نیز اجرا می‌شود.

وی از مدیران کل و مسئولان حقوقی درخواست کرد با توجه به پرونده‌های قضایی در خصوص مجموعه‌ها و اماکن ورزشی باید به امر واگذاری زمین و تثبیت مالکیت دقت لازم حقوقی به عمل آید تا این آمار در آینده بیشتر نشود.

شهرستان همدان باید دارای اداره ورزش و جوانان مجزا باشد

معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌ها وزارت ورزش و جوانان بابیان آنکه شهرستان همدان باید دارای اداره ورزش و جوانان و تشکیلات مجزا باشد، گفت: وقتی در همه استان‌های کشور مرکز استان به‌صورت یک شهرستان مستقل فعالیت می‌کند پس بهتر است در استان همدان نیز اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان شکل گیرد.

خادم گفت: وزارت ورزش و جوانان توجه ویژه‌ای به ورزش همگانی دارد و باید مشکلات ورزش در روستاها و مناطق دورافتاده نیز برطرف شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز در این نشست گفت: برگزاری جلسات کارشناسی در استان‌ها یک فکر نو و نیاز مبرم است که همواره می‌توان با تبادل آرا و همفکری به شناخت بیشتر موانع توسعه پرداخت و با برنامه‌ای مشخص به‌سوی اهداف پیش رو گام برداشت.

رضا منعم در ادامه افزود: به‌رغم این مشکلات، باهمت و تلاش هیئت‌های ورزشی و کارمندان ورزش استان، همدان در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته رتبه نخست کشور را در بین استان‌های تیپ دو به دست آورد.