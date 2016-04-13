به گزارش خبرنگار مهر، ناصرخسرو يکی از شش شاعر بزرگ پارسی زبان است. او همانند حکیم ابوالقاسم فردوسی عمر خود را وقف نوشتن کرد و همانند او خدمت بزرگی به زبان فارسی کرد. ناصرخسرو در برابر مراکز قدرت حاکم در زمان خود ايستاد. او پس از بازگشت از سفر هفت ساله خود از شهری به شهری ديگر گريخت تا سرانجام در روستای حضرت سعيد در کوهستانهای بدخشان ماندگار شد و به انديشيدن و سرودن و نوشتن پرداخت و سپس در همانجا درگذشت.
«سفر ديدار» ماجرای سفر محمدرضا توکلی صابری به کوهستانهای بدخشان و ديدار از مزار ناصرخسرو است. نويسنده در هزارمين سالروز تولد ناصرخسرو مسير سفر این شاعر بزرگ را دنبال کرده و شرح سفرش را در کتاب سفر برگذشتنی بازگو کرده است.
او میخواسته است که در ابتدای سفر يا پس از سفر به ديدار مزار ناصرخسرو برود که در ارتفاعات بدخشان در نزديکی مرز پاکستان و چين قرار دارد، ولی کوششهای او بینتيجه میماند. سپس تصميم میگيرد آخرين تلاش خود را بکند و به تاجيکستان میرود و در شهر دوشنبه با رئيس پليس فيض آباد به طور تصادفی آشنا میشود.
توکلی صابری بر اساس وعده کمک رئيس پليس فيض آباد از مرز تاجيکستان وارد افغانستان میشود و از کندوز به فيض آباد میرود و رئيس پليس را ملاقات میکند. در آنجا رئيس پليس چهارده سرباز را با او همراه میکند تا او را به جرم ببرند. در آنجا سربازان به او میگويند که خودش بايد به تنهايی از آنجا تا روستای حضرت سعيد، محل آرامگاه ناصرخسرو، برود. کوشش توکلی صابری برای رفتن به روستای حضرت سعيد و دو روستای ديگر و ديدار از مزار ياران ناصرخسرو و توصيف محل و گفتگو با افراد محلی بخشی خواندنی کتاب است.
اين سفر در موقعيتی انجام میشود که آن منطقه و نواحی اطراف آن تحت کنترل طالبان بوده است و طالبان تا سه کيلومتری جرم محل اقامت نويسنده رسيده بودند. او پس از ديدار آرامگاه ناصرخسرو به کمک يک راننده محلی موفق میشود از منطقه عبور کرده و خود را به فيض آباد و سپس کندوز رسانده و به دوشنبه برگردد. در اين کتاب شرحی از وضعيت مزار ناصرخسرو همراه با اولين عکسها از آرامگاه ناصرخسرو و يارانش آورده شده است. عکسهای آرامگاه ناصرخسرو برای اولين بار در جهان در اين کتاب منتشر میشود.
در پايان کتاب ضميمهای با عنوان سفالينه بیارزش آمده است که نقد توکلی صابری بر کتاب «نگاهی نو به سفرنامه» است و در اين نقد او به طور قاطع اثبات میکند که سفرنامه را خود ناصرخسرو نوشته است.
کتاب ٢٢٣ صفحهای «سفر ديدار» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۸ هزار تومان از سوی نشر اختران به چاپ رسیده و راهی بازار کتاب شده است.
نظر شما