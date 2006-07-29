مركز تكنولوژي هاي جديد دانشگاه آزاد راه اندازي شد / وام 60 ميليارد توماني مصوب مجلس هنوز اجرايي نشده است

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به همدان، دكتر "عبدالله جاسبي" امروز در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان افزود: علي رغم آن كه در حال حاضر تعداد دانشجويان 15برابر بيش از قبل انقلاب است اما هنوز با كشورهاي پيشرفته فاصله بسياري داريم.

وي اظهار داشت: در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 6 هزار و 500 نفر دانشجو وجود دارد در حالي كه در كشور ما به ازاي هر 100 هزار نفر تنها 3 هزار دانشجو در آموزش عالي تحصيل مي كنند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد: نبايد دانشگاه ها و آموزش عالي را با بحث اشتغال در تقابل قرار داد زيرا وظيفه دانشگاهها ارتقاء سطح فرهنگي جامعه است هر چند كه بايد جهت گيري هاي درستي در بحث گسترش رشته هاي مورد نياز كشور انجام داد.

دكتر جاسبي اضافه كرد: دنياي امروز عصر تكنولوژي هاي نوين است به همين خاطر بايد در دانشگاه آزاد بحث انرژي هسته اي، نانو تكنولوژي، بيوتكنولوژي و علوم جديد را گسترش داد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به فعاليت دانشگاه آزاد در زمينه جذب هيئت علمي دانشگاه ها اشاره كرد و افزود: يكي از محورهاي ارتقاء دانشگاه اعضاي هيئت علمي هستند. بايد سيستم دانشگاه به سمت مكانيزه شدن و كاهش پرسنل اداري حركت كند اما نسبت اعضاي هيئت علمي در طول سال هاي آينده افزايش چشمگيري خواهد داشت.

وي گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده نسبت اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد بايد به ازاي هر 31 دانشجو يك استاد باشد كه اين مسئله نشان دهنده آن است كه دانشگاه آزاد بايد سالي 4 هزار عضو هيئت علمي استخدام كند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: تا امروز به دليل عدم گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي در كشور جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها به سختي صورت مي گرفت اما در حال حاضر بيش از 3 هزار و 500 دانشجوي دكتري تخصصي در دانشگاه آزاد به تحصيل مشغول هستند كه اين نشان از تسهيل شدن اين بحث در سالهاي آتي دارد.

دكتر جاسبي خواستار تسريع در روند اجرايي اختصاص وام به دانشگاه آزاد شد و اظهار داشت: بيش از 4 ماه از سال جديد گذشته است اما هنوز قول وام 60 ميليارد توماني كه به دانشگاه آزاد از سوي مجلس داده شده بود اجرايي نشده است.

وي تاكيد كرد: دولت در خصوص اختصاص اين وام بهانه هايي مانند عدم وجود رديف بودجه دولتي در دانشگاه آزاد مطرح مي كند كه مسئله عدم اختصاص وام توهيني به مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.

دكتر جاسبي تاكيد كرد: سياست دانشگاه آزاد اسلامي گسترش تحصيلات تكميلي است و بايد نسبت به داير كردن اين مقطع در دانشگاه آزاد همدان امكانات مناسب فراهم شود.