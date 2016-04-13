مروری بر زندگی جهانگرد ایتالیایی در خانه‌ هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، همزمان با ورود هیات بلندپایه ایتالیا به ایران، خانه هنرمندان ایران میزبان هماندیشی، نمایشگاه و نمایش فیلمی با موضوع زندگی و آثار پیترو دلاواله جهانگرد ایتالیایی است.
در این برنامه که با همکاری سفارت ایتالیا در تهران و مدرسه پیترو دلاواله برگزار میشود، زندگی و آثار وی با حضور کارلو چرتی، منصور فلامکی و محمدرضا اصلانی مورد بررسی قرار میگیرد.
در این نشست همچنین فیلمی با محوریت سفرهای این جهانگرد ایتالیایی به نمایش گذاشته خواهد شد. در این روز همچنین نمایشگاهی از آثار هنرهای تجسمی دانش آموزان مدرسه پیترو دلاواله در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
پیترو دلاواله جهانگرد ایتالیایی بود که حدود چهارصد سال پیش به چند کشور شرقی از جمله ایران سفر کرد. وی در زمان شاه عباس صفوی به ایران سفر کرد و حاصل گزارشهای او سفرنامهای است که شهرت زیادی در میان ایرانشناسان دارد.
نشست مشترکات فرهنگی و هنری ایران و ایتالیا با محوریت زندگی و آثار پیترو دلاواله پنجشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۷ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
