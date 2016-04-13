احتمال انتقال ویروس ایدز در مراکز توانمندسازی معتادان

علی اکبر سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود مواردی از ابتلا به HIV در مراکز توانمندسازی معتادان بهبودیافته افزود: خطر انتقال ویروس HIV در مراکز عمومی نگهداری از افراد آسیب دیده همیشه وجود دارد بنابراین باید پیش بینی های لازم در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه انتقال ایدز از طریق روابط جنسی یکی از روش های محتمل در انتقال این بیماری است، ادامه داد: و روابط نامتعارف مشکلی است که می تواند در صورت عدم نظارت و کنترل و آموزش، مراکز عمومی نگهداری افراد آسیب دیده را تهدید کند و باید برای رفع آن فکری شود.

معاون وزیر بهداشت در عین حال تاکید کرد: البته نمی توانیم به دلیل احتمال انتقال ویروس، افراد آسیب دیده را مجدد در جامعه رها کنیم زیرا حضور این افراد در فضاهای عمومی شهری خطراتی به مراتب جدی تر را برای سلامت جامعه به دنبال دارد. انتقال انواع بیماری های عفونی مثل ایدز و هپاتیت از جمله تهدیداتی است که حضور این افراد در جامعه در بردارد.

سیاری با تایید موج سوم شیوع ایدز در کشور گفت: برای سال های متمادی انتقال ویروس ایدز در کشور ما از طریق مصرف مواد مخدر و سرنگ مشترک بود اما چند سالی است انتقال از طریق روابط جنسی محافظت نشده و غیر متعارف، عامل اصلی انتقال این ویروس در جامعه شده است.

وی افزود: آموزش مهمترین و موثرترین راه در کنترل بیماری ایدز است و پیشگیری از شیوع این بیماری بدون آموزش امکان پذیر نیست.