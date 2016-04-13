مشکل محدودیت آب برخی شهرها همچنان پابرجاست

رحیم میدانی در گفتگو با مهر درباره اقدامات وزارت نیرو برای رفع محدودیت منابع آب در برخی شهرهای کشور و همچنین خروج صدها شهر از وضعیت تنش آبی گفت: شرایط نمی تواند بهتر شود تا زمانی که بتوانیم پروژه ها را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اجرایی شدن برخی پروژه های تامین آب در مناطقی از کشور مانند کنگان که ۱۰ هزار مترمکعب تامین آب صورت گرفت، اظهارداشت: قبل از اینکه این پروژه راه بیفتد تامین آب شهر کنگان به سد کوثر وابسته بود و نمی شد بیش از حدود ۱۲ هزار مترمکعب در روز آب برای این شهر تامین کرد و ما منابع دیگری نیز نداشتیم.

میدانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما برای بسیاری از شهرهای دیگر نیز باید طرح های آبرسانی را به سرانجام برسانیم. همچنین در روستاها نیز باید پروژه هایی را اجرایی کنیم تا مشکل تامین آب به صورت اساسی رفع شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: ما همچنین به دنبال اجرای برخی دیگر از طرح های آبرسانی مانند خط دوم انتقال آب از درودزن به شیراز هستیم که هنوز به بهره برداری نرسیده و ما در آنجا هنوز در نقطه سر به سر تولید و مصرف آب قرار داریم.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه سنگینی برای اجرا و عملیاتی شدن پروژه ها مورد نیاز است گفت: برای اجرای پروژه آبرسانی از بهشت آباد به یزد، کرمان و اصفهان بین ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان پول مورد نیاز است. در سال ۹۴ مجموع اعتبارات پرداخت شده به طرح های آبرسانی ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گفته میدانی، با این شرایط اگر همه بودجه وزارت نیرو نیز برای اجرای یک پروژه اختصاص یابد ۱۰ تا ۱۲ سال با قیمت های امروز زمان لازم است تا در نهایت بتوانیم طرح های فعلی را به بهره برداری برسانیم. بنابراین در زمانی که کمبود منابع داریم نمی دانیم که چگونه باید طرح ها را اجرایی کنیم.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: با این وجود، ما هر راهکاری را که فکر می کنیم می تواند پیشرفتی در اجرای پروژه ها ایجاد کند را دنبال می کنیم. ما در اسفندماه سال گذشته برای استفاده از مکانیزمی در برنامه پنجم توسعه، توانستیم به صورت قرضی به اندازه ۲۴۰۰ میلیارد تومان لوله آب خریداری کردیم که ۲۲۰۰ کیلومتر می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: این لوله ها برای طرح های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرند ولی لوله ساز تنها از طریق بودجه می تواند پول خود را بگیرد و راه دیگری نیست. در حال حاضر، خارجی ها مرتبا مذاکره می کنند و آماده سرمایه گذاری هستند و هیچگونه مشکلی برای سرمایه گذاری ندارند.

میدانی افزود: مشکل سرمایه گذار نداریم و در حال حاضر تعداد بسیار بالایی سرمایه گذار آماده همکاری در طرح های صنعت آب و فاضلاب هستند. بنابراین اگر اقتصاد آب خودکفا باشد ما دستمان بازتر می شود و به سرمایه گذاران می گوییم بیایند طرح ها را انجام دهند و ما از محل فروش آب هزینه آنها را می پردازیم.