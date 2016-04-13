دور جدید فعالیت تعاون در پسابرجام/ تعاون نباید از رقابت حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدالله رستمی با ارائه تعریفی از آموزش گفت: هرگونه تغییری ابتدا از تغییر نگرش آغاز می شود و در بخش تعاون نیز آموزش جزو اصول این بخش است و با آموزش و تغییر نگرش در تعاونی ها می توان تحولات خوبی در بخش تعاون ایجاد کرد.

وی بیان داشت: در حال حاظر دوره جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی را آغاز کرده ایم که از آن به پسابرجام یاد می شود و در این دوره رقابت ها از سطح منطقه ای به سطح بین المللی ارتقا می یابد و مرزهای سیاسی مانعی برای انتقال کالا، سرمایه و نیروی انسانی نیستند.

مدیرکل ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه آموزش یکی از ابزارهای رقابت جهانی است گفت: اگر تعاونی ها به ویژه تعاونی های مصرف این موضوع را درک نکنند که اکنون خرید به یک تفریح تبدیل شده است، از صحنه رقابت حذف خواهند شد. وی از برگزاری دوره های آموزشی مجازی در بخش تعاون خبر داد و تاکید کرد: این دوره ها می توانند در این زمینه مفید واقع شوند.