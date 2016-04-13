خلیج فارس هویت همه ایرانیان است

محمد نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بزرگداشت روز ملی خليج فارس بیان داشت: برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که استقلال شان به ۳۰ سال هم قد نمی دهد، با تغییر نام خلیج فارس بدنبال ساختن هویت برای خود هستند.

وی با بیان اینکه پاسداشت روز خلیج فارس نه تنها گرامیداشت خرد و اندیشه بلکه بزرگداشت روزی است که بشر هویت تمدنی خود را به آن بدهکار است، گفت: تاریخ پرافتخار ایران اسلامی در تقویم خود حماسه های فراوانی دارد، در این میان روزهای با شکوهی همچون روز ملی خلیج فارس روزی آشنا در حافظه جمعی تمام کسانی است که به فرهنگ و تمدن توجهی ویژه دارند.

بخشدار هرمز گفت: خلیج فارس نماد مبارزه با استعمار و زیاده خواهی است و این صفت به دلیل حماسه ای بزرگ و شگرف برای تاریخ ماندگار است.

وی اظهار داشت: جهان نباید بازیچه عده ای که خودشان هویت مجعول و نامشخصی دارند، شود و از عنوان های جعلی و ساختگی برای یک مکان تاریخی و بین المللی سوءاستفاده کنند.

بخشدار هرمز با اشاره به نقش خلیج فارس در تحول فرهنگی و تمدنی جهان گفت: اگر چه نظام سلطه با برخی شیطنت ها و اهداف منفعت طلبانه با دادن آدرس های غلط و تحریف تاریخ کهن به دنبال مشروعیت بخشی به حضور خود هستند. اما همه شواهد تاریخی اعم از کتاب ها ، نقشه ها، سفرنامه ها و یافته های باستان شناسی نشان می دهد نام این منطقه (بحر فارس) یا (خلیج فارس) بوده است.

نعیمی افزود: این مناسبت موجب همبستگی و همدلی بی نظیر همه ایرانیان نه تنها در این کشور بلکه در سراسر جهان است و هیچ مناسبتی با شکوه تر از این موضوع، موجب وفاق ملی نمی شود.

بخشدار هرمز بیان داشت: خلیج فارس نه فقط یک نام که هویت همه نام های ایرانیان است و همه مدعیان نام جعلی، بارها و بارها ادعای خود را فراموش کرده و آن را به نام حقیقی اش خوانده و مایه تمسخر دیگران شدند.

وی ادامه داد: از این منظر خلیج فارس یک عنوان در نقشه های محیطی و حتی یک اسطوره ساز و اسطوره گونه نیست بلکه نامی ماندگار است که تمامی ویژگی های بلند و کامل اسطوره را با حقیقت خود در برگرفته است.

نعیمی اظهار داشت: به این اعتبار خلیج فارس نه یک مفهوم مکانی ساکن، بلکه یک حقیقت جاری و نماد گویایی است که وسعتش حتی در تاریخ فرهنگی و جغرافیایی هویتی ایرانیان یکتاپرست و موحد می درخشد.