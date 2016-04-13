اشتباهات داوری در شکست ملوان بندرگز تاثیر داشت

مهدی تبیانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از شکست خانگی تیمش در ضربات پنالتی مقابل تیم مقاومت تیران اصفهان، اظهار کرد: زمانی که بازی سه بر سه مساوی بود و در پنج دقیقه پایانی، داور دو گل صحیح ما را نپذیرفت تا در نهایت در ضربات پنالتی بازنده شویم.

وی افزود: در یکی از صجنه‌ها توپ ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر از خط دروازه عبور کرد که داور آن را گل تشخیص نداد و در صحنه‌ای دیگر گل صحیح ما را داور نپذیرفت و قبل از گل، اعلام خطا کرده بود.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز در خصوص تیم مقاومت تیران اصفهان خاطرنشان کرد: آنها تیم خوب و جوانی دارند و آقای نامداری سرمربی این تیم از افراد باسابقه در فوتبال ساحلی است.

تبیانیان ادامه داد: بازیکنان ما روی یک گل مقصر بودند و دو گل دیگر روی اتفاقات به ثمر رسید و در بسیاری از لحظات نیز، جهت وزش باد به ضرر تیم ما بود.

وی با اشاره به خستگی بازیکنان تیمش یادآور شد: پس از دیدار هفته نخست، شنبه از بوشهر برگشتیم، یکشنبه استراحت کردیم و با یک جلسه تمرین روز دوشنبه پای به دیدار امروز گذاشتیم و خستگی هنوز در بدن بازیکنان ما باقی مانده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملوان بندرگز در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور، عصر سه‌شنبه میزبان تیم مقاومت تیران اصفهان بود که پس از تساوی سه بر سه در وقت‌های قانونی و اضافه، یک به دو در ضربان پنالتی مغلوب شد.