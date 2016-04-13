خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حشمت‌الله آزادبخت: درست زمانی که هلی کوپتر حامل هاشمی رفسنجانی، ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران در آسمان کوهدشت ظاهر شد، خاکی‌اش را قیر پاشیدند تا از فراز آسمان، جاده‌ای آسفالته جلوه کند، جاده خرم‌آباد به کوهدشت را می‌گویم که سال‌ها بعد، آرام‌آرام، مرهم داغ آسفالتی بر آن نشست تا راه ارتباطی نزدیک کوهدشت به شرق کشور به‌ویژه مرکز لرستان باشد.

جاده‌ای که مسافران خود را می‌بلعد!

اما این راه همان راه «مالروی» کهنه‌ای بود که میان کوهدشت و خرم‌آباد، چون ماری پیچ‌پیچ، دراز کشیده بود تا مسافران خود را یکی پس از دیگری ببلعد، چراکه این نزدیک‌ترین راهی بود که از «رد گاری و سم اسبان» تاریخ برجای‌مانده بود و بی‌تغییر کاربری کوچکی تنها لباس گرم آسفالتی به خود پوشید و ظرفیت این‌همه وسیله نقلیه امروزی را نداشت.

هر هفته باید منتظر می‌ماندی تا چه کسی یا کسانی قربانی این «بوآی» دهان‌گشوده باشد؟ بوآیی عظیم‌الجثه که عادت کرده بود حتماً قربانی بگیرد تا اجازه عبور از تن زخمی و کمرهای باریک خود را به مسافرانش بدهد.

سال ۸۵ بود که عملیات چهار خطه کردن این محور در اندیشه مسئولان لرستان چرخید و آستین‌های همت بالا رفت شاید دلهره مسافران این محور ۸۵ کیلومتری را نقطه پایانی بگذارند.

جاده‌ای که روی دست خود ماند

بالاخره کار عملیات این پروژه با تخمین اعتبار ۷۰ میلیارد تومان آغاز شد و قرار شد نوروز سال ۸۹ تمام شود، سال ۸۹ هم تمام شد اما جاده همچنان روی دست خود مانده بود تا همچنان قربانیان خود را تحویل دهد.

بالاخره قرار شد نوروز سال ۹۰ جشن پایان کار این پروژه گرفته شود اما گویا زور هیچ اعتباری به رام کردن این اژدهای ۸۵ کیلومتری نرسید و هنوز هم همچنان با تنی زخمی پیچ می‌خورد و مسافران خود را می‌بلعد.

اگرچه قسمت‌های زیادی از این جاده چهار خطه شده اما در طول گذر از این مسیر نگاه تأسفت به پل‌هایی می‌افتد که هنوز بلند نشده‌اند تا جاده‌ای جدید را روی دوش خود سوار کنند و هنوز با باریکه‌هایی روبه‌رو می‌شوی که راه سیاه تازه‌ای کنارشان دیده نمی‌شود، هنوز همسنگ‌های چیده شده علامت شانه‌های افتاده‌ای است که هرلحظه منتظر غفلت راننده‌ای است تا منحرفش کنند و ...

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، مهرماه ۹۲ اعلام کرد که این پروژه جزو پروژه‌های مهر ماندگار قرارگرفته و با فعالیت چهار پیمانکار و تقسیم آن به چهار قطعه، قرار است تا پایان سال ۹۳ به اتمام برسد.

پایان کار این پروژه چه زمانی است؟

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در مهر ۹۴ بابیان اینکه روزانه نزدیک به ۱۰ هزار خودرو از این محور عبور می‌کنند و لازم است کار عملیاتی آن سرعت بیشتری به خود بگیرد، اعلام کرده بود بیش از ۳۸ کیلومتر مسیر تاکنون تحویل داده‌شده و مابقی طرح با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در دست اقدام است.

ملکی همچنین یادآور شده بود به دلیل اینکه اعتبار این طرح تا سال ۹۰ تنها از محل اعتبارات استانی تأمین می‌شد اجرای طرح سرعت قابل قبولی نداشت اما با تخصیص ردیف ملی برای طرح، عملیات اجرایی تا حدی شتاب گرفته است.

حالا ۱۰ سال از عمر عملیات چهار خطه کردن جاده خرم‌آباد - کوهدشت می‌گذرد و هنوز نتوانسته پایان خود را ببیند. این در حالی است که این ۳۵ درصد باقی‌مانده به گفته مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، تنها در شش‌ماهه اول سال گذشته ۱۲ تصادف به خود دیده که به کشته شدن ۱۴ نفر منجر شده است،

اما گویا مسئولان از وعده دادن‌های پایان این پروژه کوتاه آمده و هنوز مسئولی وعده نوروز هیچ سال جدیدی برای آن در نظر نگرفته و با روند لاک‌پشتی این پروژه، معلوم نیست چه تاریخی را باید برای پایان کار آن تخمین زد؟

مسئولان: تکمیل پروژه اولویت ما است!

محمد اصلانی معاون عمرانی استانداری لرستان در رابطه با این پروژه به خبرنگار مهر می‌گوید: طول محور خرم‌آباد - کوهدشت حدود ۱۰۰ کیلومتر است.

وی بابیان اینکه تکمیل این پروژه یکی از اولویت‌های سال جاری ما در استان است ادامه می‌دهد: این پروژه به دلایل مختلف به‌خصوص وضعیت توپوگرافی محور، طرح هندسی آن و همچنین ترافیک این محور و پیشرفت قابل‌اعتنا آن در اولویت کاری ما قرار دارد.

معاون عمرانی استانداری لرستان یادآور می‌شود: هم‌اکنون پروژه راه‌سازی خرم‌آباد - کوهدشت ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اصلانی بابیان اینکه اگر اعتبارات لازم تخصیص یابد پیشرفت فیزیکی آن را به حداکثر ممکن خواهیم رساند می‌گوید: در این محور تصادفات فراوانی رخ می‌دهد که در این راستا تکمیل و چهار خطه کردن آن در دستور کار ویژه ما قرار دارد.

وعده جدید؛ این بار پایان سال ۹۵

صحبت الله بزرگ‌زاده معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان نیز در رابطه با پروژه راه‌سازی خرم‌آباد - کوهدشت به خبرنگار مهر می‌گوید: این محور هم‌اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بابیان اینکه تاکنون نیز ۶۰ کیلومتر از این محور اجرایی شده است اضافه می‌کند: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفت این پروژه راه‌سازی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

به‌هرروی، جاده کوهدشت - خرم‌آباد تنها راه ارتباط نزدیکی است که کوهدشت را به مرکز استان می‌رساند اما این راه، هنوز هم همچون سال‌های گذشته به رهگذران خود امان نمی‌دهد و از قربانی کردن آن‌ها در کمرهای باریک خود کوتاه نیامده است.

مردم این دو شهر چشم‌به‌راه تلاش بیشتر مسئولان مربوطه‌اند شاید با تسریع عملیات چهار خطه کردنش، این بوآی وحشتناک را برای همیشه رام چرخ ماشین‌هایشان کنند.