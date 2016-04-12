خودداری نمایندگان جریان صدر از حضور در پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، فراکسیون پارلمانی «الاحرار» وابسته به جریان صدر روز سه شنبه از تعلیق حضور خود در پارلمان عراق تا زمان ارائه کابینه وزارتی تکنوکرات به دور از سهم خواهی خبر داد.

«عقیل عبدالحسن» نماینده عضو فراکسیون الاحرار در کنفرانس خبری که روز سه شنبه با حضور نمایندگان این فراکسیون در محل پارلمان عراق برگزار شد، گفت: ما اعلام می کنیم که حضور خود در پارلمان را تا زمان ارائه کابینه ای تکنوکرات تعلیق می کنیم.

وی همچنین افزود که کابینه دولت باید کاملا از سهم خواهی و دخالت احزاب و گروه های سیاسی بدور باشد. وزرای وابسته به فراکسیون الاحرار روز دوشنبه استعفای خود را تقدیم حیدر العبادی نخست وزیر عراق نموده و باقی ماندن در یک حکومت سهم خواه جدید را موجب تولید فساد و شکست دوباره برشمردند.

در همین حال رسانه های عراقی روز چهارشنبه از تنش در صحن پارلمان عراق و اعتصاب شماری از نمایندگان پس از اینکه اعلام شد جلسه رای گیری درباره اسامی جدید کابینه به پنجشنبه موکول شده است خبر دادند.

«حاکم الزاملی» نماینده عضو فراکسیون «الاحرار» اعتصاب در پارلمان عراق را انتفاضه حقیقی نمایندگان این فراکسیون و تمام فراکسیون ها برشمرد.

«محمدعلی الحکیم» مدیر خبرگزاری «النخیل» عراق تاکید کرد که عدم تشکیل دولت تکنوکرات در عراق خواست آمریکاست زیرا تشکیل دولتی مطابق با سهم بندی‌های سیاسی و طایفه‌ای زمینه را بیش از پیش برای تجزیه عراق مهیا می‌سازد.

نمایندگان معترض به کابینه جدید حیدر العبادی می گویند که اسامی ۱۴ وزیر پیشنهادی نشان می دهد که این افراد مستقل نیستند، بلکه «سهمیه‎ای» و «جناحی» هستند و نخست وزیر عراق تحت فشار احزاب و جریان های مختلف در عراق نتوانسته تغییرات چندانی در کابینه‌اش ایجاد کند.

از سوی دیگر شامگاه چهارشنبه ده ها نفر به منظور تایید اعتصاب نمایندگان در پارلمان عراق در میدان التحریر در مرکز بغداد تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی در اطراف محل تظاهرات مستقر شده و به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه امنیتی محورهای منتهی به محل تظاهرات را بستند.