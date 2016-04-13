اعلام زمان تغییر محل آزمون امتحانات پایان ترم دو مقطع پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی زمان تغییر محل آزمون امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۴-۹۵ دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را از اول تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عنوان کرد.

وی افزود: به منظور افزایش رضایتمندی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تمام دانشجویان می توانند در مهلت مقرر نسبت به انتخاب و تغییر محل آزمون خود اقدام کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: انتخاب محل آزمون دانشجویان مقطع کارشناسی مطابق با روال گذشته و از طریق کاربران استانی صورت می گیرد اما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به سیستم گلستان نسبت به تغییر محل آزمون خود اقدام کنند.