۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱:۱۸

هشدار صندوق جهانی پول در مورد فروپاشی اتحادیه اروپا

یک مقام صندوق جهانی پول جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را یک مسئله جدی دانست که می تواند خساراتی جدی برای اقتصاد جهانی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اقتصاددان ارشد صندوق جهانی پول هشدار داد جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بسیار محتمل است و هرنتیجه ای می تواند در همه پرسی سراسری در این کشور گرفته شود.

«موریس ابسفلد» گفت: با وجود بحران مهاجران و حملات تروریستی در ماه های اخیر شرایط برای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا فراهم شده است و باید منتظر هر نتیجه ای بود.

وی افزود: مسئله جدایی انگلیس از اروپا شاید در سالهای گذشته شبیه شوخی بود ولی حالا به مسئله جدی و واقعی تبدیل شده است.

ابسفلد هشدار داد تعصب ملی گرایی در بین کشورهای اروپایی در سال های اخیر افزایش یافته است و به نظر می رسد در صورت جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا سایر کشورهای اروپایی نیز اتفاق مشابهی را تجربه کنند.

وی در جلسه اعلام گزارش مربوط به اقتصاد جهانی گفت: جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند برای اقتصاد جهانی خساراتی را به همراه داشته باشد.

کد مطلب 3597319

