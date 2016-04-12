۴ مورد نقض آتش بس/مقابله ارتش سوریه با حمله جبهه النصره در لاذقیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی نظارت بر روند آتش بس در سوریه مستقر در پایگاه هوایی حمیمیم روز سه شنبه از ۴ مورد نقض آتش بس در حومه لاذقیه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. در همین راستا تروریست های «احرارالشام» ۴ منطقه در حومه لاذقیه را با استفاده از خمپاره و موشک بمباران کردند که در پی آن ۳ نفر کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

در همین حال مرکز مذکور از مقابله ارتش سوریه با حمه تروریست های گروه موسوم به جبهه النصره در استان لاذقیه خبر داد. این مرکز اعلام کرد که مقابله ارتش سوریه با این حمله موجب عقب نشینی عناصر این گروه تروریستی به مواضع قبلی خود در منطقه زایتونجیک شد.

مرکز روسی نظارت بر روند آتش بس در سوریه همچنین اعلام کرد که در حال حاضر ۶۱ منطقه در روند آتش بس در سوریه مشارکت دارند و تعداد گروه های مخالفی که به اجرای شروط آتش بس اعلام پایبندی کرده اند به ۴۹ گروه رسیده است.

بنا بر اعلام این مرکز متخصصان مین روب سوریه، بمب ها و بسته های انفجاری را در ۲/۴ هکتار از منطقه القریتین خنثی سازی نموده و اهالی این منطقه بازسازی ساختمان های خود را آغاز کردند.

در خصوص ارسال کمک های انسانی به نیازمندان در سوریه نیز مرکز مذکور از تشکیل چندین کاروان برای اعزام به استان حمص خبر داد.

از سوی دیگر مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ۳۱ تروریست داعش، جبهه النصره و هم پیمانان آنها در درگیری ها با ارتش سوریه در مناطق پراکنده این کشور طی روز دوشنبه خبر داد که در بین آنها ۱۳ تبعه خارجی مشاهده می شود.

همچنین در پی هدف قرار دادن یک مقر داعش در «حی الرشدیه» شهر دیرالزور از سوی ارتش سوریه این مقر به شکل کامل منهدم و تروریست های حاضر در آن کشته و زخمی شدند.