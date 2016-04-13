مردم فیروزکوه آماده حماسه آفرینی در انتخابات هستند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه یکی از سه حوزه انتخابیه شهرستانهای استان تهران بوده که کار انتخاب نماینده منتخب آن به دور دوم کشیده شده است.
سید احمد رسولی نژاد نامزد اصولگرایان و قاسم میرزایی نیکو کاندیدای اصلاحطلبان برای کسب یک کرسی مجلس شورای اسلامی باهم به رقابت میپردازند.
مردم شهرستان فیروزکوه در انتخابات هفتم اسفندماه حماسهآفرین شدند و با مشارکت خود برگ زرین دیگری را در تاریخ این دیار به ثبت رساندند.
مردم فیروزکوه همواره درصحنه دفاع از نظام اسلامی حضورداشتهاند
مردم حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه در انتخابات هفتم اسفندماه، مشارکت ۷۰ درصدی داشتند و بیش از ۶۸ هزار رأی در این حوزه انتخابیه به داخل صندوق ریخته شد.
مردم فیروزکوه در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، ضمن تأکید بر حضور حماسهآفرین درصحنه، دغدغهها و مطالباتی دارند و از نماینده منتخبشان انتظار دارند که با جدیت این مشکلات پیگیری شود.
مردم شهرستان فیروزکوه اعتقاددارند که مردم این خطه همواره به وظیفه خود در قبال دفاع از ارزشها و اصول انقلاب اسلامی عمل کردند و امروز نوبت مسئولان است که به رسالت خود در زمینه خدمترسانی به مردم جامه عمل پوشانیده و با تمام توان برای حل مشکلات مردم فیروزکوه تلاش کنند.
مطالباتی که مردم فیروزکوه از نماینده منتخب خوددارند
مردم شهرستان فیروزکوه امروز مطالباتی نظیر توسعه و گسترش زیرساختهای حملونقل، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و توسعه همهجانبه منطقه، توجه به صنعت گردشگری، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال برای سرمایه انسانی این دیار، ارتقای زیرساختهای آموزشی و ورزشی، بهبود وضعیت آب شرق استان تهران و بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی رادارند.
مردم شهرستان فیروزکوه امیدوارند تا نماینده منتخب این شهرستان با حضور در بهارستان، از تمام ظرفیت خود برای حل مشکلات و دغدغههای مردم استفاده کند.
توسعه گردشگری اقتصاد فیروزکوه را متحول میکند
رضا کشمیر یکی از شهروندان فیروزکوه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حداکثری مردم این شهرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم شهرستان فیروزکوه در اردیبهشت امسال بار دیگر به وظیفه خود عمل میکنند.
وی افزود: قطعاً حضور پرشور مردم فیروزکوه در انتخابات مجلس شورای اسلامی میتواند موجب استحکام هر چه بیشتر پایههای نظام اسلامی شود و قطعاً مردم این منطقه با حضور درصحنه، توطئههای دشمنان را خنثی میسازند.
کشمیر با اشاره به پتانسیلهای بالای طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان فیروزکوه برای توسعه گردشگری ادامه داد: شهرستان فیروزکوه از ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است.
وی اضافه کرد: طبیعت بکر و دارا بودن محیطهای طبیعی و فرهنگی و مذهبی در شهرستان فیروزکوه میتواند در جذب توریست در این منطقه مؤثر بوده و اقتصاد فیروزکوه را دگرگون کند.
کشمیر عنوان کرد: ارتقای زیرساختهای لازم زمینه جذب مسافران و گردشگران داخلی و خارجی را در این منطقه فراهم میآورد و همین امر میتواند علاوه بر اشتغالزایی، رونق اقتصادی را برای منطقه و استان تهران به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به رسالت خطیر نماینده منتخب مردم فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: از نماینده منتخب این منطقه در مجلس شورای اسلامی انتظار میرود که از همه ظرفیتهای ممکن برای توسعه گردشگری در فیروزکوه استفاده کند.
قابلیتهای اقتصادی فیروزکوه بالفعل شود
محمد محمدی یکی دیگر از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان فیروزکوه بیان داشت: شهرستان فیروزکوه با توجه بهقرار گرفتن در استان تهران، دارای ظرفیتهای بالای اقتصادی است.
وی افزود: اگر از ظرفیتهای مهم اقتصادی و تولیدی شهرستان فیروزکوه بهدرستی استفاده و زیرساختهای لازم برای حضور و جذب سرمایهگذاران در منطقه فراهم شود، بسیاری از دغدغههای اقتصادی فیروزکوه حل خواهد شد.
محمدی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر روی موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید فراوان فرمودند و امسال را نیز به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند و شهرستان فیروزکوه میتواند در این زمینه به موفقیتهای خوبی برسد.
وی اضافه کرد: به نظر میرسد که یکی از رسالتهای خطیر نماینده منتخب فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، توجه به ظرفیتهای منطقه و زمینهسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در فیروزکوه است.
محمدناصری یکی دیگر از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار مهر توجه به بهبود وضعت آب شرب شرق استان تهران را یادآور شد و افزود: باید نماینده منتخب در زمینه حل مشکلات آب در شرق استان تهران توجه جدی داشته باشد.
وی افزود: بهبود وضعیت آبی در شرق استان تهران و توجه به فاضلابها و پسابهای شهرستان فیروزکوه باید در دستور کار منتخب ملت قرار بگیرد.
به هر ترتیب مردم شهرستان فیروزکوه خود را آماده خلق یک حماسه دیگر میکنند و امیدوارند که در سال جاری اقدامات مهمی برای حل دغدغههای آنان برداشته شود.
