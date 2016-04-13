مجلس دهم باید به اقتصاد مقاومتی اعتقاد قلبی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی بابایی شامگاه سه شنبه در همایش فرهیختگان که در حسینیه دزیانیها شهر گرگان برگزار شد،با بیان اینکه مجلس دهم باید به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشد، گفت: امروزه ما مجلسی می خواهیم تا روی پاهای خود بایستد و با استفاده از اقتصاد مقاومتی، مشکلات و معضلات جامعه را حل کند.

وی اظهار کرد: کشور ما برای اولین بار دو انتخابات مهم را با یکدیگر برگزار می کرد و این مسئله حساسیت ویژه ای را به انتخابات هفتم اسفندماه می داد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در مورد مجلس خبرگان رهبری فرمودند که این مجلس می خواهد رهبر را انتخاب کند و اعتقاد من این است کسی را انتخاب کنند که طرفدار غرب نباشد. این صحبت ایشان بسیاری از مردم را نگران کرد و حتی در یکی از شب های مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س)یکی از جانبازان با صدای بلند از مقام معظم رهبری درخواست کردند تا دیگر این حرف را نزنند.

غرب به معنای یک تفکر استعماری عمل می کند

او یکی از ویژگی های مهم امام راحل را موضع گیری قدرتمندانه در برابر آمریکا برشمرد و افزود: مسئله نفوذ تحت عنوان اسلام و قرآن شناسی از قرن ششم هجری آغاز شد. غربی ها از همان زمان به دنبال این بودند تا انحراف قرآنی را آغاز کنند.

منتخب مردم همدان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور ما حاکمیت اسلامی بر پایه سه ستون قرآن، رهبری و مردم است. غربی ها به دنبال این هستند تا یکی از این سه ستون را متزلزل کنند و آن را از دو ستون دیگر جدا کنند که اگر زمانی چنین اتفاقی رخ دهد، شکست قطعی است.

حاجی بابایی با اشاره به ایستادگی مردم در برابر آمریکا، گفت: در طی ۳۷ سال گذشته مردم ایران در مقابل همه حرکت های دشمن ایستادگی کردند و می توان مردم را به عنوان پیروز واقعی لقب داد.

وزیر سابق آموزش و پرورش بیان کرد: دشمنی آمریکا با اسلام و ایران ریشه ۱۴۰۰ ساله دارد. طبق گفته مقام معظم رهبری آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید به هیچ عنوان گول وعده های توخالی آمریکا را خورد.