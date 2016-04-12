۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱:۴۰

سرمربی تیم فوتبال قطر:

آماده دیدار با ایران هستیم/ شانس صعود داریم

سرمربی تیم فوتبال قطر برای رویارویی با تیم ملی ایران در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ابراز آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال قطر در تاریخ اول سپتامبر در نخستین بازی خود در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در تهران با ایران دیدار خواهد کرد.

«خوزه دانیل کاره نو» در خصوص این بازی اظهار کرد: ما به بازی هایی که پیش روی ما قرار دارند خوشبین هستیم. برای بازی نخست مقابل ایران آماده ایم. دو تا از بهترین تیم های آسیا یعنی ایران و کره جنوبی در گروه ما قرار دارند. البته همه تیم های گروه شانس صعود دارند چون ما در ماه های گذشته نشان داده ایم از شرایط خوبی قرار داریم. برای راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۸ نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست.

سرمربی اروگوئه ای قطر افزود: تمام تمرکز ما بر روی مرحله سوم و پایانی رقابتهای مقدماتی است. خودم و بازیکنانم همگی با همکاری یکدیگر بر روی صعود به جام جهانی تمرکز کرده ایم. ما عملکرد خوبی داریم و در اردوی تیم ما روحیه همکاری تیمی وجود دارد. نتایجی که در چند ماه گذشته به دست آورده ایم موید این موضوع است.

تیم ملی فوتبال قطر هفت بازی از هشت بازی خود در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ را برده است.

کاره نو در این ارتباط گفت: ما جدول تمرینی خوبی برای هفته های آینده داریم. هدف ما بازی برای کسب پیروزی است. 

