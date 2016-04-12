واگذاری جزایر مصر به عربستان باموافقت اسرائیل انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «موشه یعالون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از دریافت ضمانت کتبی از سوی عربستان مبنی بر پایبندی این کشور به توافقات بین مصر و اسرائیل در پیمان «کمپ دیوید» که سال ۱۹۷۹ امضا شده و تنگه تیران و خلیج عقبه را به عنوان آبراه های بین المللی آزاد برشمرده است، خبر داد.

یعالون همچنین اعلام کرد که انتقال حاکمیت جزایر «تیران» و «صنافیر» به عربستان سعودی با توافق چهار طرف مصر، عربستان، اسرائیل و آمریکا انجام شده است. وی با اعلام اینکه دستگاه های امنیتی اسرائیل مخالفتی با ساخت پل بین مصر و عربستان ندارند تاکید کرد که این اقدام با موافقت این رژیم انجام شده است.

رئیس پیشین سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) نیز در سخنانی اعلام کرد که تحکیم روابط مصر و عربستان به سود این رژیم است.

لازم به ذکر است که پس از گذشت حدود نیم قرن از مناقشات و اختلافات میان مصر و عربستان سعودی بر سَر حاکمیت جزایر «تیران» و «صنافیر»، سرانجام عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک خوش خدمتی بزرگ این جزایر را به سعودیها واگذار کرد.

گشاده دستی عبدالفتاح السیسی در بخشش دو جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان، خشم مصری ها را برانگیخته است، به طوری كه شمار زیادی از مردم این كشور در فضای مجازی به این اقدام به شدت اعتراض كردند.