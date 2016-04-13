پارلمان لیبی ۱۸ آوریل رای اعتماد به دولت وحدت ملی را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پارلمان لیبی که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته می شود روز دوشنبه آینده (۳۰ فروردین) به منظور بررسی رای اعتماد به دولت وحدت ملی این کشور به ریاست فایز السراج، تشکیل جلسه می دهد.

در همین راستا «علی تکبالی» نماینده پارلمان لیبی اظهار داشت که «عقیله صالح» رئیس پارلمان لیبی و معاون وی در خصوص برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت وحدت ملی در تاریخ ۱۸ آوریل جاری به توافق رسیدند و این جلسه به صورت زنده پخش خواهد شد.

پارلمان لیبی هفته هاست برای تشکیل جلسه به منظور بررسی رای اعتماد به دولت وحدت ملی این کشور تلاش می کند اما به دلیل عدم تکمیل جدنصاب قانونی تاکنون موفق به این امر نشده است.

تکبالی همچنین اظهار داشت که بر اساس توافق رئیس پارلمان لیبی و معاون وی، شورای ریاستی لیبی به ریاست السراج در جلسه رای گیری حضور خواهد داشت و رای اعتماد به وزرا به صورت فردی صورت می گیرد.

به گفته وی در صورت مخالفت ۴۰ نماینده با هر وزیر به وی رای اعتماد داده نمی شود و در صورتی که ۶ وزیر موفق به گرفتن رای اعتماد نشوند کل کابینه سقوط می کند.

گفتنی است که ۱۰۰ نماینده پارلمان لیبی ماه مارس گذشته پس از ناکامی این پارلمان برای برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت وحدت ملی، با امضای بیانیه ای از این دولت اعلام حمایت کردند.

از سوی دیگر «پائولو جنتیلونی» وزیر خارجه ایتالیا در جریان سفر به طرابلس پایتخت لیبی اظهار داشت که ایتالیا از دولت وحدت ملی این کشور به منظور برقراری ثبات و آرامش حمایت می کند. وی تاکید کرد که جامعه بین الملل برای حمایت از دولت فایز السراج به منظور مقابله با خطر گسترش گروه تروریستی داعش در لیبی آمادگی دارد.