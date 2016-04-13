نشستن زیاد عمر را کوتاه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه سائوپالو برزیل با تجزیه و تحلیل داده های ۵۴ کشور جهان دریافتند نشستن بیش از سه ساعت در روز با ۳.۸ درصد مرگ و میرهای جهان مرتبط است.

به گفته محققان، محدودکردن زمان نشستن به کمتر از سه ساعت در روز موجب افزایش عمر فرد تا حدود ۰.۲ سال، یا بیش از دو ماه، می شود.

در این مطالعه اشاره می شود نشستن بیش از اندازه تهدیدی برای سلامت است و حتی ورزش منظم هم ممکن است برای مقابله با تاثیرات مضر نشستن طولانی مدت کافی نباشد.

محققان تاکید می کنند که حتی ۱۰ درصد کاهش در زمان نشستن، به عنوان مثال ۳۰ دقیقه کمتر در روز، می تواند تاثیر فوری بر سلامت بدن داشته باشد.