  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۵:۲۳

بر اساس یافته محققان؛

نشستن زیاد عمر را کوتاه می کند

نشستن زیاد عمر را کوتاه می کند

به گفته محققان ۳۰ دقیقه نشستن کمتر در روز دارای مزایای زیادی برای سلامت بوده و عمر را طولانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه سائوپالو برزیل با تجزیه و تحلیل داده های ۵۴ کشور جهان دریافتند نشستن بیش از سه ساعت در روز با ۳.۸ درصد مرگ و میرهای جهان مرتبط است.

به گفته محققان، محدودکردن زمان نشستن به کمتر از سه ساعت در روز موجب افزایش عمر فرد تا حدود ۰.۲ سال، یا بیش از دو ماه، می شود.

در این مطالعه اشاره می شود نشستن بیش از اندازه تهدیدی برای سلامت است و حتی ورزش منظم هم ممکن است برای مقابله با تاثیرات مضر نشستن طولانی مدت کافی نباشد.

محققان تاکید می کنند که حتی ۱۰ درصد کاهش در زمان نشستن، به عنوان مثال ۳۰ دقیقه کمتر در روز، می تواند تاثیر فوری بر سلامت بدن داشته باشد.

کد مطلب 3597342
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها