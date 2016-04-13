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۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۵:۳۳

مطالعات محقق ایرانی در آمریکا نشان می دهد؛

کاهش ریسک ابتلا به دیابت با مصرف محصولات لبنی پرچرب

کاهش ریسک ابتلا به دیابت با مصرف محصولات لبنی پرچرب

طبق یک تحقیق جدید، افرادی که به طور منظم از محصولات لبنی پرچرب استفاده می کنند در مقایسه با افراد مصرف کننده محصولات لبنی کم چرب، کمتر در معرض ابتلا به دیابت قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه ۱۵ ساله محققان دانشگاه تافتس ماساچوست به سرپرستی دکتر داریوش مظفریان نشان می دهد افرادی که محصولات لبنی با مقادیر بیشتر چربی مصرف می کنند در مقایسه با افرادی که فقط مواد خوراکی کم چرب مصرف می کنند ۴۶ درصد کمتر در معرض ابتلا به دیابت قرار دارند. این یافته ها حاصل بررسی نمونه خون ۳,۳۳۳ فرد بین سن ۳۰ تا ۷۵ سال است.

دکتر مظفریان در این باره می گوید: «هیچ سند و مدرک انسانی قابل قبولی وجود ندارد که افراد مصرف کننده محصولات لبنی کم چرب سلامت بهتری در مقایسه با افراد مصرف کننده لبنیات پرچرب دارند.»

با این حال وی تاکید می کند که این نتایج مقدماتی بوده و با قاطعیت به افراد توصیه نمی شود که فقط شیر پرچرب خورده و از خوردن شیر کم چرب بپرهیزند.

کد مطلب 3597344
حبیب احسنی پور

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