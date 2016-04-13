ظرفیت ۱۰۰۰ هکتاری اراضی شهرقدس فرصتی ویژه برای استان تهران است

مهدی صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوزه زراعی و کشاورزی یکی از فرصت ها و ظرفیت های ویژه در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به این عنوان نامگذاری شده، محسوب می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قدس افزود:شهرستان قدس نیز از این قاعده مستثنی نیست و در شرایطی که وسعت اراضی این منطقه در حوزه زراعی و باغات، قریب به یک هزار هکتار تخمین زده می شود، با برنامه ریزی اصولی، مدون و کارآمد، می توان به دستاوردهای شایسته ای نائل شد.

صالحی در خصوص وضعیت فعلی باغات این شهرستان با عنایت به تغییرات آب و هوایی ایجاد شده، عنوان کرد:مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد و آنچه که از این تغییرات آب و هوایی در حال حاضر بوجود آمده، به عرصه گرده افشانی و یا تلقیح درختان باز می گردد که در شرایط حاد می تواند مسبب نارسایی هایی شود، اما خوشبختانه در حال حاضر در این خصوص با چالشی جدی مواجه نیستیم.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قدس گفت:محصولات کشاورزی و زراعی این خطه از غرب استان تهران، در زمره فرآورده ها و محصولات بسیار سالم این استان به شمار می رود که این امر، فرصت و توانمندی ویژه ای به شمار می رود.

صالحی افزود:در حال حاضر با عنایت به دغدغه های آبی که در کشور وجود دارد و متعاقبا در این شهرستان نیز مورد توجه است، توسعه آبیاری قطره ای همچون سال های گذشته با جدیت پیگیری می شود.

وی یادآور شد:تسهیلات بسیار مطلوبی از سوی دولت به توسعه و گسترش سیستم های آبیاری نوین و پیشرفته اختصاص داده شده که در صورت توجه مضاعف فعالان این عرصه به تجهیز باغات و اراضی زراعی خود، عبور از معضلات آبی با سهولت بیشتری میسر خواهد شد.