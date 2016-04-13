آتش نشانی ورامین به سازمان ارتقا پیدا کرده است

علی حیدریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای ارتقای سطح خدمات آتش نشانی ورامین اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی شهرداری ورامین طی سال های اخیر، ارتقای آتش نشانی این منطقه به سازمان بود که خوشبختانه با عنایت مسئولان و رایزنی های صورت گرفته، این مهم محقق شد.

شهردار ورامین افزود: ارتقای آتش نشانی ورامین به سازمان و خرید تجهیزات و ادوات جدید نقش مهمی را در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم منطقه ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان جدید سازمان آتش نشانی ورامین ادامه داد: روز گذشته ساختمان جدید سازمان آتش نشانی ورامین با حضور معاون استاندار تهران افتتاح شد.

حیدریان با اشاره به هزینه ۱۵ میلیارد ریالی در سال گذشته برای خرید تجهیزات جدید برای سازمان آتش نشانی ورامین عنوان کرد: تجهیز و به روز کردن سازمان آتش نشانی ورامین یکی از برنامه هایی است که با جدیت از سوی مدیریت شهری این منطقه دنبال می شود.

وی بیان داشت: هزینه چهار میلیارد ریالی برای تجهیز فضای اداری، یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریالی برای خرید لوازم اطفا خرید،در کنار هزینه ۱۵ میلیارد ریالی، نشان دهنده توجه مدیریت شهری به بخش آتش نشانی منطقه است.

حیدریان تأکید کرد: نیروهای آتش نشانی آماده هستند تا از همه ظرفیت ها و توانمندی خود برای خدمت و امدادرسانی به مردم استفاده کنند.