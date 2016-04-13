۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

رییس اداره ورزش و جوانان ورامین:

سرانه ورزشی ورامین در سال۹۵ افزایش پیدا می کند

ورامین- رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با اشاره به ارتقای سرانه ورزشی این منطقه در سال ۹۵ گفت: افتتاح دو سالن ورزشی در شهرستان ورامین در دستور کار قرار دارد.

مجید بذرافشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به استعدادها و توانمندی های شهرستان ورامین در عرصه ورزش اظهار داشت: شهرستان ورامین از استعداد و پتانسیل بسیار بالای در عرصه ورزش برخوردار بوده و کسب ۵۰۰ عنوان قهرمانی در سال گذشته این مهم را به اثبات می رساند.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین افزود: یکی از برنامه های مهم و جدی اداره ورزش و جوانان در سال های اخیر، ارتقای سرانه ورزشی شهرستان و تکمیل پروژه های نیمه تمام بوده است.

وی با اشاره به دلیل به نتیجه نرسیدن برخی از پروژه های ورزشی شهرستان ورامین ادامه داد: مشکلات اعتباری سبب شد تا برخی از پروژه های نیمه تمام ورزشی شهرستان به نتیجه نرسد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین اضافه کرد: در سال جاری، ارتقای سرانه ورزشی شهرستان با جدیت دنبال می شود و با تمهیدات اندیشیده شده، دو سالن ورزشی در منطقه به بهره برداری می رسد.

وی تأکید کرد: امیدوارم در سال جاری و با توجه به تأمین اعتبارات لازم، شاهد افتتاح سالن شهید میرزایی در پارک ۱۵ خرداد و سالن ورزشی روستای زواره ور باشیم.

