مسعود مرسل پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه جدی و همه جانبه به موضوع اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی به دنبال استفاده از توانمندی و ظرفیت های داخلی است.

فرماندار قرچک افزود: در سال گذشته اقدامات و بسترسازی خوبی برای استفاده از ظرفیت های موجود اقتصادی و جذب سرمایه گذاران در قرچک انجام شد که در سال جاری با جدیت ادامه پیدا می کند.

وی ادامه داد: جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و تولیدی در شهرک صنعتی قرچک از جمله اقداماتی بوده که در سال گذشته انجام و در سال ۹۵ با سرعت بیشتری دنبال می شود.

فرماندار قرچک با اشاره به برنامه های عمرانی و اقتصادی این شهرستان در سال جاری گفت: توسعه کارگاه های کوچک یکی از اولویت های اقتصادی در قرچک است.

مرسل پور یادآور شد: راه اندازی شهرک صنعتی قرچک و جذب سرمایه گذاران و فعالان تولیدی، ایجاد اشتغال و مقابله با معضل بیکاری، تشکیل اتاق فکر اقتصادی برای استفاده از ظرفیت های منطقه و پیگیری پروژه های نیمه تمام از جمله محورهایی است که در سال ۹۵ با جدیت دنبال خواهد شد.