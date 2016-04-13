کمپین «من بین خطوط میرانم» در گرگان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه مجازی گرگاندوستان با هدف ارتقای فرهنگ رانندگی و نظم ترافیک شهری در اقدامی هماهنگ با سه شهر دیگر کشور کمپین «من بین خطوط میرانم» را در شهر گرگان اجرایی می‌کنند.

مدیر گروه مجازی گرگاندوستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از دلایل عمده ترافیک در شهر های بزرگ رعایت نکردن قانون حرکت بین خطوط است. رعایت نکردن این قانون علاوه بر به وجود آوردن هرج و مرج دلیل عمده تصادفات رانندگی درون شهری نیز هست.

رضا عباسی تصریح کرد: درحال حاضر به شکل مجازی در حال تبلیغ و اطلاع رسانی کمپین «من بین خطوط میرانم» هستیم و از روز شنبه هفته آینده این طرح با پخش و نصب استیکر و بنر مخصوص پشت شیشه خودروها آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه بنرها و استیکرهای مخصوص این طرح در حال چاپ است، افزود: با هماهنگی که با شورای شهر، تاکسی رانی و اتوبوس رانی انجام شده تمام تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها این استیکرها را پشت شیشه‌های خود می‌چسبانند و از روز شنبه کار اجرایی آغاز می‌شود.

عباسی در رابطه با تأمین هزینه‌های این استیکرها و بنرها گفت: هزینه تهیه این استیکرها و بنرها پایین است و به شکل خودجوش توسط افراد علاقه مند به این طرح پرداخت می‌شود؛ همچنین تعدادی از اهالی عضو گروه گرگان دوستان که چاپخانه دارند با هزینه شخصی این بنرها و استیکرها را چاپ می‌کنند.

وی با بیان اینکه قصد و نیت گروه گرگاندوستان نهادینه کردن این فرهنگ در بین مردم است، اظهار کرد: هدف اصلی تقویت و حفظ مسئولیت مشترک در همه شهروندانی است که فارغ از هر خواستگاه اجتماعی و خانوادگی و قبیله‌ای این شهر و استان را دوست دارند و برای بهبود شرایط زیست خود و دیگران مسئولانه عمل می‌کنند.

عباسی گفت: شهرهای کرمانشاه، مشهد و گرگان به همراه تهران این طرح را آغاز کرده‌اند و من قول می‌دهم گلستان در این زمینه پیشتاز دیگر شهرهای کشور باشد.

مدیر گروه مجازی گرگان دوستان افزود: ما تصمیم داریم این طرح را در کل استان اجرا کنیم و اقدامات زیر ساخت اجرای آن در شهرهای گنبد، آق قلا و کردکوی در حال اجراست.