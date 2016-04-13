تابناک نوشت: دولت مردان که سال گذشته با فروش خدمت به سربازان فراری موافقت کرده و در کمال تعجب، این اقدام را با همراهی مسئولان نظام وظیفه و تکیه بر ملاکی وارونه* به اجرا درآورند، با گنجاندن طرح فروش خدمت برای دومین سال متوالی در لایحه بودجه، ثابت کردند که علاقه فراوانی به حل مشکل سربازان فراری دارند.

این را می‌شود از پیشنهاد امسال دولت مردان در این خصوص دریافت که به گفته مسئولان، فروش خدمت به سربازان غائبی را شامل می‌شد که 5 سال است غائب به حساب می‌ایند، نه 8 سال؛ یعنی افزایش دایره شمول این طرح که می‌تواند سربازان غائب بیشتری را شامل شده و هم به وضعیت نامعلوم ایشان خاتمه دهد و هم برای دولت مردان کسب درآمد به همراه داشته باشد.



البته این پیشنهاد با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح مواجه و از دستور کار خارج شد. درست مانند پیشنهاد افزایش نرخ جریمه های در نظر گرفته شده برای مشمولان غایب به میزان 10 درصد که این بار مسئولان ستاد کل با آن موافق بودند اما نمایندگان مجلس آن را نپذیرفته و بدان رای ندادند تا فروش خدمت برای سال جاری با افزایش نرخی همراه نشود.



جدای این پیشنهادات مردود شده، دولت مردان پیشنهاد دیگری نیز در این خصوص به لایحه منضم کرده و در اختیار مجلس قرار داده بودند؛ پیشنهادی که پس از دریافت موافقت مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، مورد موافقت برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب در مجلس، امسال اجرایی خواهد شد.



موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه 95 در این باره می‌گوید: از دیگر تسهیلاتی که با هماهنگی نیروهای مسلح در کمیسیون به تصویب رسید، اقساطی شدن مبلغ جریمه‌های سربازی بوده که در صورت تصویب مجلس، سال آینده خرید خدمت سربازی مشمولان با غیبت 8 ساله قسطی خواهد شد.



رویکردی که هرچند به جهاتی خوشایند به نظر می‌رسد و می‌تواند سربازهای غائبی که تمکن مالی برای پرداخت یکجای جریمه ها را ندارند، خرسند کند، اما موجب شگفتی بسیار است چراکه به یاد نداریم به قانون شکنان چنین امتیازاتی تعلق گرفته باشد.



قانون شکنانی که مدت ها پیش تر از رفتن به خدمت سربازی سر باز زده و ترجیح داده اند سرباز فراری لقب گرفته و از دریافت برخی خدمات محروم شوند و برای سالیان سال، جز ماموران جلب، کسی سراغشان را نمی‌گرفت و حالا آنقدر عزیز کرده شده اند که برای بی بضاعت هایشان هم طرح ویژه در نظر گرفته شده و به تصویب می‌رسد.



افرادی که از دید سربازان و آنهایی که خدمت نظام وظیفه را سپری نموده‌اند، عافیت طلب هستند و احساس می‌کنند خونین رنگین تری در رگ هایشان جاری است و حالا مسئولان هم بر متفاوت بودن ایشان مهر تایید می‌زنند وگرنه چه تفاوتی میان آنها که 8 سال است از خدمت فراری هستند با آنهایی که 2 سال است نرفتن به خدمت سربازی را به رفتن آن ترجیح می‌دهند، وجود دارد؟



از آن مهم تر چه تفاوتی میان ایشان و آنهایی به خدمت رفته و 24 ماه برای این آب و خاک زحمت می‌کشند وجود دارد که سرباز فراری ها می‌توانند جایزه قانون گریزی خود را با طرح هایی مثل فروش خدمت، آن هم از نوع اقساطی دریافت کرده ولی دست دوم، می‌بایست خدمت کرده و سختی های آن را با جان و دل، آن هم بی هیچ مزیتی به نسبت سرباز فراری ها، به جان بخرند؟



آیا همه اینها اثباتی بر رنگین بودن خون آنهایی نیست که دو سال خدمت به کشور بدهکارند و مسئولان همه جوره هوایشان را دارند؟!