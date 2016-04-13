۲ کتاب در حوزه دفاع مقدس در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب طی مراسمی با حضور مدیران کل حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس، میراث فرهنگی، اسناد و کتابخانه ملی، نهاد کتابخانه های عمومی، معاونت فرهنگی حوزه هنری قزوین، اعضای شورای شهر، نویسندگان و هنرمندان و علاقمندان در تالار قلم قزوین از دو کتاب در ژانرهای تاریخ شفاهی و داستان کوتاه رونمایی شد.

اولین اثری که در این مراسم رونمایی شد کتاب «دو روزی که گذشت» روایتی از روزهای انقلاب و سال های جنگ تحمیلی در خاطرات سید جعفر ثانی قوامی به تدوین و مصاحبه حمیدرضا ملازینل بود.

این اثر توسط نشر صریر در ۱۰۴ صفحه و تیراژ ۱۵۰۰ نسخه در قالب تاریخ شفاهی بخش مهمی از تاریخ انقلاب و دفاع مقدس را در ایران و استان قزوین بازگو می کند.

همچنین دومین اثری که در این مراسم رونمایی شد مجموعه داستان های کوتاه «روبیک» بود که توسط منوچهر رضایی نوشته و به همت نشر صریردر ۱۵۰۰ نسخه منتشر شده است.

روبیک مجموعه ۶ داستان کوتاه با موضوع دفاع مقدس است.