ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای فوتسال لیگ برتر رده سنی امید باشگاههای کشور در دور رفت مرحله گروهی روز سهشنبه در رشت دنبال شد و تیم ماهان تندیس قم دومین شکست را تجربه کرد.
وی افزود: تیمهای ماهان تندیس قم و فرش آرای مشهد در روز چهارم دور رفت لیگ برتر امید با هم روبرو شدند که این بازی پرگل و تماشایی در نهایت با برتری حریف مشهدی و با نتیجه ۱۰ بر ۹ همراه بود.
سرپرست تیم فوتسال ماهان تندیس قم گفت: در این مسابقه هر دو تیم جشنوارهای از گل به راه انداختند اما تیم ماهان تندیس قم در دیداری که نمایش خوبی در آن داشت و میتوانست به آسانی برنده بازی باشد اسیر ناداوری و نیز سهل انگاری خود شد.
شریفی بیان داشت: در این بازی تیم ماهان تندیس قم حتی ۹ بر ۳ از حریف پیش افتاد اما در ۱۰ دقیقه پایانی مسابقه همه چیز به سود تیم مشهدی تغییر کرد و فرش آرا توانست در نهایت با اختلاف یک گل تیم ماهان تندیس را شکست دهد.
وی عنوان کرد: وضعیت داوری در بازی با فرش آرا اسف بار بود و داور مسابقه هم مسلم اولادقباد بازیکن لیگ برتری ما و هم علی شریفی سرمربی تیم را از زمین و کنار نیمکت اخراج کرد و زمینه ساز شکست تیم ما شد.
سرپرست تیم ماهان تندیس قم تصریح کرد: ماهان تندیس در اولین بازی خود در این مسابقات برابر تیم پرسپولیس خوزستان مغلوب شد اما در دومین بازی تیم طاهای تنکابن را شکست داد و سپس در دیدار برابر تیم مقاومت قرچک قرار گرفت که این بازی نیمه تمام ماند.
شریفی خاطرنشان کرد: آخرین بازی دور رفت لیگ برتر تیم ماهان تندیس قم برابر تیم شهرداری رشت برگزار میشود ضمن این که دور برگشت این رقابتها در اهواز انجام خواهد شد.
در لیگ برتر فوتسال امید؛
تیم فوتسال ماهان تندیس قم برابر فرش آرای مشهد شکست خورد
قم - سرپرست تیم فوتسال ماهان تندیس قم گفت: تیم فوتسال ماهان تندیس قم در ادامه دیدارهای لیگ برتر فوتسال امید باشگاههای کشور برابر فرش آرای مشهد بازنده شد.
