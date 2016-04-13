تیم فوتسال ماهان تندیس قم برابر فرش آرای مشهد شکست خورد

ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های فوتسال لیگ برتر رده سنی امید باشگاه‌های کشور در دور رفت مرحله گروهی روز سه‌شنبه در رشت دنبال شد و تیم ماهان تندیس قم دومین شکست را تجربه کرد.



وی افزود: تیم‌های ماهان تندیس قم و فرش آرای مشهد در روز چهارم دور رفت لیگ برتر امید با هم روبرو شدند که این بازی پرگل و تماشایی در نهایت با برتری حریف مشهدی و با نتیجه ۱۰ بر ۹ همراه بود.



سرپرست تیم فوتسال ماهان تندیس قم گفت: در این مسابقه هر دو تیم جشنواره‌ای از گل به راه انداختند اما تیم ماهان تندیس قم در دیداری که نمایش خوبی در آن داشت و می‌توانست به آسانی برنده بازی باشد اسیر ناداوری و نیز سهل انگاری خود شد.



شریفی بیان داشت: در این بازی تیم ماهان تندیس قم حتی ۹ بر ۳ از حریف پیش افتاد اما در ۱۰ دقیقه پایانی مسابقه همه چیز به سود تیم مشهدی تغییر کرد و فرش آرا توانست در نهایت با اختلاف یک گل تیم ماهان تندیس را شکست دهد.



وی عنوان کرد: وضعیت داوری در بازی با فرش آرا اسف بار بود و داور مسابقه هم مسلم اولادقباد بازیکن لیگ برتری ما و هم علی شریفی سرمربی تیم را از زمین و کنار نیمکت اخراج کرد و زمینه ساز شکست تیم ما شد.



سرپرست تیم ماهان تندیس قم تصریح کرد: ماهان تندیس در اولین بازی خود در این مسابقات برابر تیم پرسپولیس خوزستان مغلوب شد اما در دومین بازی تیم طاهای تنکابن را شکست داد و سپس در دیدار برابر تیم مقاومت قرچک قرار گرفت که این بازی نیمه تمام ماند.



شریفی خاطرنشان کرد: آخرین بازی دور رفت لیگ برتر تیم ماهان تندیس قم برابر تیم شهرداری رشت برگزار می‌شود ضمن این که دور برگشت این رقابت‌ها در اهواز انجام خواهد شد.