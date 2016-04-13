رونالدو بهترین بازیکن جهان است/ به رئال مادرید می بالم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال سه شنبه شب موفق شد با سه گل از سد ولفسبورگ در سانتیاگو برنابئو بگذرد تا با توجه به شکست ۲ بر صفر بازی رفت لیگ قهرمانان اروپا با مجموع ۳ بر ۲ به نیمه نهایی راه پیدا کند. هر سه گل بازی را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند.

زین الدین زیدان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: درباره رونالدو چه می شود گفت؟ او نشان داد که بهترین بازیکن جهان است. رونالدو یک بازیکن خاص است. اما در عین حال او به کمک همه اعضای تیم نیاز دارد. آنچه ما می خواهیم و آنچه او می خواهد این است که ما در خصوص کل تیم صحبت کنیم. این کاری است که بازیکنان ما با هم انجام داده اند.

سرمربی رئال افزود: ما می بایست ولفسبورگ را تحت فشار قرار می دادیم اما همچنین باید از ذهنمان استفاده می کردیم. پیام من این است: باید شکیبایی خود را حفظ کنید. خوشحالم، خیلی خوشحالم. نسبت به آنچه تیممان انجام داد به خودمان می بالیم. این یک شب خاص بود. ما به آنچه می خواسته ایم رسیده ایم.

کاپیتان پیشین تیم ملی فرانسه اظهار کرد: شما نباید خونسردی خود را از دست بدهید. هر چیزی در فوتبال ممکن است. من هرگز به عنوان یک بازیکن خونسردی خودم را از دست ندادم و به عنوان یک مربی هم هرگز خونسردی خودم را از دست نخواهم داد. آدم ساده لوحی نیستم و لحظات دشوار را تجربه کرده ام. ما فقط نیاز داریم که آنها را به درستی مدیریت کنیم.