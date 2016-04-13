انجام فعالیت فرهنگی جدید در اصفهان با انتقادات فراوان روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر بقایی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به ۱۹ ساله شدن سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که این سازمان در دوران فعالیتش تاکنون پستی و بلندی‌های زیادی را طی کرده و حجم و نوع فعالیت‌هایش در هر دوره متفاوت بوده است.

وی همچنین به کاهش تعداد کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان پس از جداسازی سازمان ورزش از این سازمان اشاره کرد و افزود: تا قبل از جداسازی تعداد نیروهای سازمان ۸۰۰ نفر بود و پس از آن ۴۰۰ نفر نیرو در این سازمان فعالیت می‌کنند.

راه‌اندازی معاونت‌های فرهنگی در ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه به منظور انجام فعالیت‌های فرهنگی ملموس در محلات و ساماندهی این فعالیت‌ها معاونت‌های فرهنگی در شهرداری مناطق ۱۵ گانه اصفهان راه اندازی شده است، اضافه کرد: در سازمان نیز به دنبال کاربردی کردن فعالیت‌ها هستیم تا بازدهی و نتایج بهتری را داشته باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در سال جاری سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان دو شعار فرهنگ +۶ و فرهنک -۳ در دستور کار قرار گرفته است، گفت: منظور از این شعار کم توجهی به سه فعالیت و اضافه کردن شش فعالیت به فعالیت‌های سازمان است.

بقایی تولیدات بدون جذابیت، اقدامات بی‌آتیه و هزینه‌های بی‌رویه را سه موضوع با توجه کمتر در سازمان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا باید توجه داشت که در گذشته در تولیدات بیشتر به ظاهر سازی توجه شده است و کمتر اقدامات زیربنایی مورد توجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه از این پس در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان هیچ برنامه‌ای بدون آینده نگری انجام نخواهد شد، افزود: از این رو اولویت بندی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به شش فعالیت در دستور کار ویژه این سازمان ابراز داشت: تجلیل و تکریم نخبگان فرهنگ و هنر اصفهان در قالب هر دو هفته یکبار، تولید محصولات فرهنگی و هنری شاخص، اجرای ویژه برنامه‌های شهری، کیفیت‌بخشی خدمات، دفاتر تخصصی و ایجاد عملیات موضوع محور از برنامه‌های مورد تاکید سازمان در سال جاری است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان در نظر دارد در هفته نکوداشت اصفهان، عید غدیر، ۲۵ آبان و دهه فجر در سطح شهر اصفهان ظهور کند، افزود: در این راستا باید توجه داشت که ما با اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهر نمی‌توانیم تاثیر زیادی در افزایش دمای شادی در شهر داشته باشیم چرا که در خوش بینانه‌ترین حالت تنها ۱۰ درصد شهروندان از این برنامه ها استقبال می‌کنند.

اعلام نیاز ساخت فرهنگسرای جدید در اصفهان نداریم

بقایی همچنین با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برای اجرای برنامه‌های جدید در شهر اصفهان در واقع روی میدان مین حرکت می‌کند، گفت: برای برگزاری هر برنامه جدید در سازمان دست‌اندازهایی وجود دارد چراکه بعد از اینکه ما تصمیم خود برای اجرای یک طرح فرهنگی را مطرح می کنیم با انبوهی از انتقادات مواجه می شویم که این مسئله، روند اجرای فعالیت ها را با کندی روبرو ساخته است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته ساخت فرهنگسراها در محلات بدون نیازسنجی از سازمان فرهنگی تفریحی انجام داده و از این رو تخصصی بودن این مراکز را با مشکل مواجه کرده است، ادامه داد: در حال حاضر نیز تقاضای جدیدی در خصوص ایجاد و راه اندازی فرهنگسرای جدیدی در شهر اصفهان نداریم.

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در ادامه از عدم پرداخت بودجه گردشگری به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان خبر داد و بیان داشت: چنانچه این بودجه به سازمان پرداخت شود می‌توان برنامه‌های گردشگری را مجددا اجرایی کرد.