کشف ۵۴ کيلو حشيش و دستگيری ۲ فروشنده در ورامین

سرهنگ مهدی فضلی علیشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی چندماهه توسط یگان عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، دو نفر از عوامل فعال در امر تهیه و انتقال مواد مخدر از استان های شرقی به تهران و البرز شناسایی شدند.

وی افزود: با تشدید اقدامات اطلاعاتی معلوم شد که این دو نفر اخیراً مقادیری مواد مخدر خریداری و درصدد فروش آن در شهرستان ورامین استان تهران هستند.

سرهنگ فضلی علیشاه بیان کرد: با هماهنگی های انجام شده با پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران و انجام عملیات مشترک با پوشش های اطلاعاتی از سوی مأموران پلیس البرز، اطلاعات مربوط به نامبردگان و محموله مواد مخدر در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ورامین قرار داده شد.

وی اضافه کرد: با انجام یک عملیات پلیسی غافلگیرانه خوردوی کامیونت افراد نامبرده توسط مأموران پلیس ورامین، متوقف و پس از بازرسی مقدار ۵۳ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز در پایان گفت: هر دو نفر متهم پرونده در جریان این عملیات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.