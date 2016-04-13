۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۰۱

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز:

توقیف سواری پژو ۲۰۶ با جریمه معوقه ۲۳ میلیونی در کرج

کرج - رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان البرز از توقیف یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ با جریمه معوقه ۲۳ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال در کلان‌شهر کرج خبر داد.

سرهنگ سید همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج حین کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ را به علت ارتکاب تخلف رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: با استعلام مشخصات این خودرو مشخص شد که از خودروی موصوف تعداد ۳۴ مورد تخلف در سیستم اجرائیات ثبت و دارای ۲۳ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده است که به همین منظور به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ شریفی در پایان گفت: طبق قانون در صورتی كه مبلغ جریمه خودرویی به ۱۰ میلیون ریال برسد، پلیس راهنمایی و رانندگی مراتب را به مالك خودرو اعلام می کند و چنانچه ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نكند، خودرو توقیف می شود و از تردد آن جلوگیری خواهد شد.

