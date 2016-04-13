به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرور ش قزوین، سالار قاسمی در جلسه رؤسای آموزش و پرورش استان قزوین که در سالن جلسات مراکز رفاهی نواب برگزار شد اظهار داشت: توسعه وتقویت مدارس هیات امنایی از جمله برنامههای آموزش و پرورش قزوین بوده و مدارسی که سال گذشته مجوز دریافت کردهاند، مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرند.
وی بیان کرد: مدیر باید اهداف بلند داشته باشد و ارزش وقت را بداند و در مسیر تحقق اهداف تعیین شده موانع ومشکلات را برطرف کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: تکریم و ارج نهادن به مقام معلم امری مهم و ضروری بوده که به همین سبب در هفته معلم باید اقدامات ویژه برای قدردانی از زحمات این قشر فداکار صورت گیرد.
قاسمی با اشاره به نامگذاری سال جدید، خاطرنشان کرد: ارکان و شرایط اقتصاد مقاومتی برنامه و برنامهمحوری بوده و مدیریت منابع و مدیریت مصرف در آموزش و پرورش یکی از شاخصههای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: از جمله وظایف آموزش و پرورش در زمینه تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتوان به فرهنگسازی اشاره کرد که باید در اولویت کاری مدیران و مسئولان مربوط قرار گیرد.
مدارس بیمه آتشسوزی را در اولویت قرار دهند
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش قزوین نیز در ادامه اظهار کرد: مدیران و مسئولان نسبت به بیمه آتشسوزی مدارس اهتمام ویژهای داشته باشند و در اولویت برنامهها قرار دهند.
رشد ۱۱ درصدی اسکان فرهنگیان در قزوین
مرتضی سمیعی با اشاره به ستاد اسکان نوروزی تصریح کرد: خوشبختانه در ایام نوروز امسال نیز همچون سال گذشته خدماترسانی مطلوبی نسبت به مسافران نوروزی در سطح استان داشتیم و براساس آمارهای به دست آمده در زمینه اسکان فرهنگیان و مسافران نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد رشد را شاهد بودیم.
سمیعی خاطرنشان کرد: تربیت اقتصادی و حرفهای دانشآموزان از جمله اهداف اساسی وزارت آموزش و پرورش است که باید مدنظر معلمان و مدیران مدارس قرار گیرد.
وی گفت: آموزش و پرورش رسالت خطیر تربیت نسل جوان و آیندهسازان کشور را برعهده دارد که انجام این تکلیف مهم نیازمند تعامل و مشارکت سایر دستگاههای اجرایی مربوط است.
