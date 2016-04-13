به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکخو سهشنبهشب در جلسه شورای آموزشوپرورش بهشهر افزود: بهشهر، آمل و رامسر ازجمله شهرهایی هستند که آموزشوپرورش در وصول مطالبات خود موفقتر از شهرهای دیگر عمل کرده است که امیدواریم امسال با عملیاتی شدن این وصولیها از سوی شهرداریها، در تأمین منابع مالی برای این نهاد تلاش بیشتری انجام شود.
وی افزود: شهرداری مأمور وصول حق السهم آموزشوپرورش از ساختوسازهای مختلف شهری است که در این راستا با دریافت عوارض و مسائل مختلفی که در ماده ۱۳ عنوانشده است دو تا ۵ درصد آن به آموزشوپرورش پرداخت میشود که برخی از شهرداریها در پرداخت این وصولیها، کمکاری دارند.
نیکخو با اعلام اینکه معلمان حق بزرگی به گردن جامعه دارند که کار تعلیم و تربیت فرزندان ما بر عهده آنان است، یادآور شد: در بحث آموزشوپرورش باید انگیزه ایجاد شود و با ایجاد انگیزه در معلمان و دانش آموزان میتوان به موفقیت این نهاد امیدوار بود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مجمع خیرین مدرسهساز به سمت کیفی سازی در امر آموزشوپرورش حرکت کنند، یادآور شد: اکنون با تجهیز سختافزارهای مختلف در این نهاد نیازمند کیفی سازی مناسب هستیم که امیدواریم با کمک خیرین مدرسهساز در این راستا موفقتر عمل کرده و در تربیت نیروی انسانی پویا و فعال تلاش کنیم.
نیکخو تقدیر با تقدیر از دغدغههای استاندار مازندران در حوزه آموزشوپرورش گفت: نوع نگاه مدیریتی در سطح کلان و بهویژه در مازندران به آموزشوپرورش بسیار جدی و قابلقبول است که این نگاه میتواند مبنای رشد و ترقی در جامعه باشد.
مدیر آموزشوپرورش بهشهر نیز با تأکید وصول سهم آموزشوپرورش از درآمد حاصل از ماده ۱۳ قانون شوراها به این نهاد گفت: امیدواریم این سهم با برنامهریزی مناسب وصول و در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرد.
قربانعلی اصغری بابیان اینکه برخی از مدارس مخصوصاً در روستاها امکانات مناسب ندارند، افزود: درآمد حاصل از این ماده میتواند کمککار آموزشوپرورش در برطرف کردن نیازهای مختلف و فراهم کردن امکانات برای مدارس باشد.
حمید آزموده شهردار بهشهر نیز با تأکید بر اینکه وصولیهای این ماده با برنامهریزی مناسب انجام و در اختیار آموزش و. پرورش قرار میگیرد، گفت: شهرداری بهشهر ازجمله شهرداریهای قدیمی است که رسماً این وصولیها انجام میشد و در ادامه راه نیز در راستای وصولیها با تلاش بیشتری وارد میشویم.
گفتنی است در این مراسم از قربانعلی اصغری مدیر آموزشوپرورش بهشهر و اعضای شورای آموزشوپرورش این شهرستان با لوح تقدیری از سوی استاندار مازندران بهعنوان شورای موفق تجلیل شد.
نظر شما