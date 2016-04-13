یادواره «جهاد سازندگی و دفاع مقدس» در بندرانزلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره «جهاد سازندگی و دفاع مقدس» شامگاه سه شنبه با حضور فرمانده مرکز عالی تربیت جهادی و تکاوری سیدالشهداء نیروی دریایی سپاه گیلان، فرماندار، شهردار، روسای دستگاه های نظامی و انتظامی شهرستان انزلی با محوریت بزرگداشت شهید «بهرام گل آور» و با خاطره گویی هم رزم وی در مصلای این شهر برگزار شد.

در این مراسم جهادگر دفاع مقدس و همرزم شهید «گل آور» در مورد دلیل بازگویی خاطرات جنگ در برهه های زمانی گوناگون گفت: رزمندگان دوره دفاع مقدس فراموش شده و شجاعت ها و ایثار آنان از یاد و خاطره برخی رفته است.

مظفر نامدار افزود: خاطرات و دوران جنگ همواره برای جوانان باید زنده نگاه داشته و به طرق مختلف به نسل های بعد منتقل شود تا آیندگان بدانند در چه شرایط و وضعیتی مملکت اسلامی خود را حفظ کردیم.

جهادگر دفاع مقدس با اشاره به سخنان شهید باکری که رزمندگان پس از جنگ به سه دسته تقسیم می شوند، تصریح کرد: دسته نخست از گذشته خود پشیمان می شوند و تاسف خورده که چرا جنگیدند و از فرصت هایی که دیگران از آنها استفاده کرده اند، عقب افتاده اند.

نامدار ادامه داد: دسته دوم به دنبال جبران گذشته خویش و برای رسیدن به موقعیت های از دست رفته تلاش می کنند.

وی با اشاره به دسته سوم اظهار کرد: این دسته همچون گذشته رزمنده باقی و بر عقاید خود پایبند خواهند ماند زیرا به گذشته خویش افتخار کرده و به فکر چگونگی حفظ هرچه بهتر میراث شهدا و امام خواهند بود.

همرزم شهید گل آور با اشاره به خصوصیات اخلاقی آن شهید بزرگوار خاطرنشان کرد: گل آور از خلاقيت و ذوق هنری فوق العاده ای برخوردار بود و از طراحان نمايشگاه های دوران انقلاب و جنگ تحميلی بشمار می رفت.

وی با بیان اینکه رزمندگان دوران دفاع مقدس توانستند اقتصاد مقاومتی را به بهترین شکل نمایان سازند، گفت: دردوران جنگ تحمیلی با وجود تحریم های سخت و نبود امکانات به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی نمایان شد و فرهنگی جهادی به وجود آمد.

نامدار با بیان اینکه رزمندگان مهندسی جهاد، سنگرسازان بی سنگر هستند، تصریح کرد: هفت هزار و ۷۰۰ کیلومتر جاده زیر آتش سنگین دشمن و بیش از ۲۸ هزار مورد پل در آن دوران احداث شد که نمونه آن پل اروند رود بوده که شاهکار مهندسی آن زمان محسوب می شود.

شهید «بهرام گل آور» فرماندهی گردان ۱۴ صاحب الزمان (عج) را در رسته مهندسی رزمی جهاد سازندگی بر عهده داشت که در مورخه ۱۳۶۷در جزيره مجنون بر اثر بمباران شيميايی دشمن دعوت حق را لبيک گفت.