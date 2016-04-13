تجلیل از جانباز و هنرمند گمنام سنندجی/«آمنه حسینی» مظهر ایثار

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه فعالیت ها و برنامه های هفته هنر انقلاب اسلامی سه شنبه شب جمعی از مدیران و مسئولان با همراهی اصحاب رسانه راهی منزل یکی از جانبازان هنرمند و گمنام شهر سنندج شدند.

آمنه حسینی مجری تلویزیون که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی از سوی گروهک های ضد انقلاب مجروح شده و به درجه جانبازی نائل آمده بود را کمتر کسی در سنندج می شناخت، ولی سه شنبه به همت حوزه هنری استان کردستان جمعی از مدیران و اصحاب رسانه به دیدار وی رفتند.

در این دیدار که علاوه بر رئیس حوزه هنری و کارکنان آن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، روسای سازمان بسیج هنرمندان و سازمان بسیج رسانه کردستان، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری سنندج و جمعی از اصحاب رسانه نیز حضور داشتند.

امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان در ابتدای این دیدار هدف از انجام چنین برنامه ای را تقدیر و تجلیل از رشادت ها و ایستادگی آمنه حسینی هنرمند جانباز عنوان کرد و گفت: حوزه هنری افتخار می کند که امروز پرچمدار دفاع از هنر انقلاب اسلامی است.

وی گفت: ما به خود می بالیم که در استانی زندگی می کنیم که هنرمندان و جانبازانی دارد که در عین گمنامی کوهی از انگیزه و رشادت هستند و به راستی مایه افتخار و سربلندی است و باید این چهره ها به شکل بهتری به مردم معرفی شوند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز با اشاره به رشادت های شهدا و جانبازان در راستای اقتدار نظام اسلامی، افزود: به معنی واقعی کلمه کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش بوده و نمونه عینی این مهم نیز جانباز و هنرمند سرکار خانم آمنه حسینی و همسر روشن دل وی است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان هم با بیان اهمیت ثبت و ضبط آثار هشت سال دفاع مقدس به ویژه رشادت های مردم کردستان در دو جبهه مقابله با ضد انقلاب و رژیم بعث، بیان کرد: یکی از رسالت های اصلی ما توجه به ترویج آثار مربوط به دفاع مقدس و روند پیروزی انقلاب اسلامی است و انتظار می رود که در این مسیر همه ادارات و سازمان های دولتی فعال بوده و این مهم را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهند.

بهروز خیریه از هنرمندان و نویسندگان کردستانی هم در این نشست، عنوان کرد: به خود می بالم که امشب در این جمع حضور دارم و آرزو می کنم که ما هر چه بهتر زمینه و شرایط را برای معرفی چهره های این چنین برای الگوسازی در بین نسل جوان در کشور فراهم کنیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان هم از آمادگی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری از سوی هنرمندانی همچون آمنه حسینی خبر داد و گفت: خیلی متاسفم که پیش از این افتخار آشنایی با این خانواده عزیز را نداشتم ولی خداوند متعال را سپاسگذارم که امشب با این خانواده ایثارگر آشنا شدم.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری سنندج، جمعی از خبرنگاران و همچنین کارکنان حوزه هنری استان کردستان هر کدام به بیان دیدگاه های خود در خصوص جایگاه این هنرمند جانباز و لزوم توجه به این چنین چهره های شدند.

آمنه حسینی هنرمند جانباز کردستانی نیز در این نشست ضمن تقدیر از حوزه هنری استان کردستان به دلیل هماهنگی برگزاری چنین نشست و جلسه ای به بیان خاطرات و همچنین چگونگی مجروحیت و جانبازی خود پرداخت.

وی عنوان کرد: من در زمانی که دانش آموز ابتدایی بودم به کارهای فرهنگی و هنری علاقمند شدم و به همین دلیل هم در دوره راهنمایی به عنوان مجری برنامه کودک شبکه استانی کردستان در سال ۱۳۵۹ که آن زمان تنها روزهای جمعه برنامه داشت، مشغول به کار شدم.

این هنرمند جانباز کردستانی عنوان کرد: بعد از شروع به کار و به دلیل اینکه در زمان هشت سال دفاع مقدس قرار داشتیم، رویکرد برنامه های به هین سمت و سو بود و من چندین نوبت از سوی گروهک های ضد انقلاب تهدید شدم.

وی به زمان مجروحیت خود اشاره کرد و افزود: روز ۲۱ خردادماه سال ۱۳۶۱ نزدیک غروب آفتاب بودم که از پنجره اتاق یک بسته به داخل پرتاب شد و بعد از چند ثانیه این بسته منفجر شد و من در همین لحظه دست راستم قطع شد و بینایی ام را نیز از دست دادم.

وی به روند درمان خود و چندین عمل جراحی اشاره کرد و گفت: به هر حال بعد از چندین سال من با کمک پزشکان بخشی از بینای ام را به دست آوردم و بعد از آن درسم را ادامه داده و امروز دارای مدرک کارشناسی ارشد هستم.

وی گفت: سال ۱۳۷۲ ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادم و خوشحالم که همسرم نیز روشندل هستند و امروز ثمره این ازدوج دو دختر هستند و خداوند متعال را شاکر هستم که امروز در امنیت و آرامش زندگی می کنم.

در جریان برگزاری این نشست همسر هنرمند جانباز آمنه حسینی هم در سخنانی از حضور مدیران و اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: من همواره قدردان کمک ها و حمایت های همسرم هستم و بدون شک اگر حمایت های وی نبود هیچ وقت من در زمینه کاری و تحصیلی نمی توانستم موفق باشم.

در پایان این دیدار از سوی حوزه هنری استان کردستان با اهدا لوح تقدیر از سالها رشادت و ایثارگری هنرمند جانباز آمنه حسینی تقدیر و تجلیل شد.