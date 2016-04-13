موفقیت مذاکرات صلح سوریه به اراده طرف مقابل بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه در سخنانی با تأکید بر جدیت تیم مذاکره کننده سوری در مذاکرات صلح ژنو، اظهار داشت: هرگونه موفقیت این دور از مذاکرات مرهون اراده طرف مقابل است.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه دولت سوریه طرح هرگونه پیش شرط برای آغاز مذاکرات را رد خواهد کرد، گفت: مطرح ساختن پیش شرط برای مذاکرات عامل اصلی شکست آن خواهد بود.

وزیر اطلاع رسانی سوریه در ادامه سخنان خود همچنین با بیان اینکه دولت سوریه همواره در مذاکرات مختلف به دنبال تحقق راه حلی برای برون رفت از بحران کنونی بوده است، تصریح کرد: کارشکنی های حامیان تروریسم در مذاکرات همواره موجب به شکست کشیده شدن آن بوده است.