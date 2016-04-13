مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ روی ﻛﺸﻮر در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑه ﺠﺰ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ،وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ،رﻋﺪ و ﺑﺮق و در ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
احد وظیفه افزود: روز ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎل است.
به گفته وی در ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ آﻳﻨﺪه وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻛﺸﻮر می ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮد و ﺧﺎک در ﺑﺮﺧی ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻳﻼم ﺷﻮد .ﺷﺪت ﺑﺎرش در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری ،اﻳﻼم ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،زﻧﺠﺎن ،ﻫﻤﺪان ،ﻣﺮﻛﺰی ،ﻗﻢ ،ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮبی اﻟﺒﺮز ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰوﻳﻦ ،اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان و ﺳﻤﻨﺎن و در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮبی ﻛﺸﻮر ،ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﻛﺮﻣﺎن است.
سازمان هواشناسی هوای تهران را امروز ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺮی ﺗﺎ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش ﺑﺎد پیشبینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۱۸ و ۱۲ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
نظر شما