به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سردار سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) خراسان جنوبی در نشست شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با تبریک فرارسیدن ماه رجب اظهارداشت: همهساله در این ایام مراسم اعتکاف با حضور جوانان و اقشار مختلف مردم با استقبال زیادی برگزار میشود که از شور و معنویت بالایی برخوردار است.
وی در ادامه تأکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی از ظرفیت حضور مردم در روزهای اعتکاف برای تبیین قانون جدید حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و جذب افراد استفاده کنند.
سردار غیاثی از برگزاری نشست شورای استانی امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی در اواخر اردیبهشتماه سالجاری خبر داد و اعلام کرد: در این نشست برنامههای سالجاری و موضوعات اولویتدار(فرهنگی و اجتماعی) استان که میبایست ستاد در راستای آن فعالیت کند، بررسی و به تصویب خواهد رسید.
وی یادآور شد: در نخستین نشست شورای استانی ستاد نقش مدیران برای اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری مشخص میشود.
فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) خراسان جنوبی با اشاره به نقش دفاتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرستانها، گفت: امسال در راستای بررسی عملکرد دفاتر ستاد از تمامی شهرستانهای استان بازدید خواهد شد.
