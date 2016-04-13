به گزارش خبرنگار مهر، کیکاووس سعیدی در مجمع سالیانه هیئت گلف استان قم که سه‌شنبه شب در قم برگزار شد، اظهار داشت: به دنبال تقویت زیرساخت‌های گلف در کشور هستیم و نمی‌خواهیم به ارائه آمارهای تکراری از اعزام و دوره‌های آموزشی بپردازیم و آنچه باید از ما به یادگار بماند افزایش توان فیزیکی و سخت افزاری گلف است.



وی افزود: همایش گذاشتن خوب است اما کار اساسی آن است که بتوانیم اقدامی عملی برای توسعه کار انجام دهیم و امروز نگاه فدراسیون گلف این است که اگر به سراغ آموزش و پرورش می‌رویم و از ما می‌پرسند که زمین شما کجاست باید زمین و فضای لازم برای آموزش در اختیار داشته باشیم.



رئیس فدراسیون گلف گفت: طرحی با موضوع احداث آکادمی گلف در مراکز استان‌ها و کلانشهرها پس از ۳ ماه کار کارشناسی و مطالعه تدوین شده و امسال به اجرا گذاشته می‌شود و این طرح را با تجربیات ۳۲ ساله نوشته‌ایم و با طرحی تخیلی و دور از اجرا سر و کار نداریم.



سعیدی بیان داشت: این طرح عملیاتی است و می‌خواهیم طی ۲ سال آن را در مراکز استان‌ها اجرا کنیم البته این طرح چند فاز دارد و استان قم نیز در این طرح قرار گرفته است.



وی عنوان کرد: قم یک پایگاه مهم و حائز اهمیت برای رشته گلف است و من از خانواده گلف قم می‌خواهم که تمام تلاش خود را بر محوریت ایجاد آکادمی گلف قرار دهند و بدون شک در این شرایط است که قهرمان تربیت می‌شود.



رئیس فدراسیون گلف تصریح کرد: به تازگی یک انجمن جدید به فدراسیون گلف اضافه شده و این انجمن، بهکاپ نام دارد که به صورت مستقل و خودمختار کار می‌کند و در حال حاضر ۴ رشته در فدراسیون گلف فعال است.