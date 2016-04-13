نظرات بودجه ای مجلس را سخنگوی کمیسیون تلفیق باید اعلام کند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش از آنکه از تبصره ۱ بخش هزینه‌ای لایحه بودجه دفاع کند، از اقدام صدا و سیما انتقاد کرد.

وی گفت: سخنگوی کمیسیون تلفیق باید از مصوبات صحن علنی در خصوص لایحه بودجه دفاع کند، اما شب گذشته صدا و سیما فرد دیگری را برای دفاع از مصوبه مجلس در گفتگوی ویژه خبری دعوت کرد که این نماینده نیز در مخالفت با مصوبه مجلس صحبت کرد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صدا و سیما باید این اقدام خود را اصلاح کند، گفت: سخنگوی کمیسیون تلفیق نظر مجلس در مورد مصوبات لایحه بودجه را تشریح می‌کند.