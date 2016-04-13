تاکید بر ضرورت رعایت الزامات زیست محیطی در سند راهبردی انرژی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی انرژی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری، گفت: در این جلسه سند راهبردی انرژی کشور که می تواند چشم انداز مناسبی از چالش ها، تنگناها، اهداف کلان و راهبردها در حوزه انرژی پیش روی کشور قرار دهد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سعید متصدی با اشاره به چالش های تولید و مصرف انرژی در کشور، افزود: به طور مثال تولید آلودگی های گازی علی الخصوص تولید آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فرآیند مصرف انرژی و به ویژه بحث های مرتبط با انرژی فسیلی از جمله این چالش ها است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: طرح مباحث کاهش میزان انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصرف انرژی، همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به منظور تحقق تعهدات ملی و بین المللی در بخش راهبردهای کلی بحث انرژی از جمله پیشنهادات بسیار خوب در سند تدوین شده است.

وی تاکید بر الزام به رعایت ملاحظات و استانداردهای زیست محیطی و در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی اقدامات در حوزه انرژی را از دیگر موارد مهم مطروحه در این سند دانست و اضافه کرد: همچنین توسعه و گسترش استفاده از انرژی های تجدید پذیر و پاک از طریق ایجاد زیرساخت ها ی مورد نیاز و حمایت از تکنولوژی های این حوزه از دیگر ویژگی های قابل توجه این سند ملی است.

این مقام مسئول گفت: بر اساس این سند ضمن رعایت الزامات زیست محیطی به ارتقاء بهره وری انرژی که یکی از عوامل اصلی و پیشبرنده توسعه کشور به حساب می آید، توجه ویژه شده است.

گفتنی است، حمید چیت چیان وزیر نیرو، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیژن زنگنه وزیر نفت، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از جمله حاضران در این جلسه بودند.