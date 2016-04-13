من سیتی می تواند قهرمان اروپا شود/ انتقادات را درک نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی سه شنبه شب با نتیجه یک بر صفر از سد پاریسن ژرمن گذشت تا با توجه به تساوی ۲ بر ۲ در بازی رفت، با نتیجه مجموع ۳ بر ۲ راهی مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا شود.

مانوئل پلگرینی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: فکر می کنم یکی از اهداف هرساله باشگاه سیتی این است که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود. همواره انتقادات زیادی متوجه تیم ما است اما در عین حال هر سال رو به پیشرفت هستیم.

وی افزود: هدف باشگاه این است که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود و پروژه ما هنوز تمام نشده است. می خواهیم هر سال نسبت به سال قبل پیشرفت کنیم. ما اعتماد به نفس زیادی داریم و اینکه می توانیم با هر تیمی رو به رو شویم.

مربی شیلیایی سیتی ادامه داد: من هرگز انتقاداتی که به تیم ما می شود را درک نمی کنم. در نخستین فصل حضورم در سیتی موفق شدم با این تیم مقابل بایرن مونیخ به برتری برسیم. البته در یک هشتم نهایی به بارسلونا باختیم. در فصل دوم، ما خوب بازی نکردیم اما دوباره بایرن مونیخ را بردیم و این بار رم را هم شکست دادیم. البته باز هم به بارسا باختیم.

پلگرینی افزود: در این فصل از رقابتها در مرحله گروهی پیروزی بودیم و اکنون هم پاریسن ژرمن را برده ایم. برای باشگاه سیتی قرار گرفتن در جمع چهار تیم پایانی اروپا یک موفقیت بزرگ است.