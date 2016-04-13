به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست هفت نفر از معاونان فرهنگی و دانشجویی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مازندران، اهواز، کرمان، ایلام، شیراز و اصفهان حضور دارند.

همچنین ۷ نفر از دبیران شورای صنفی مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز از دانشگاه‌های گلستان، شهید بهشتی، اهواز، ایلام، شیراز و مازندران نیز در این جلسه حضور خواهند یافت.

بر اساس این گزارش در این نشست سه کارگروه «بررسی طرح اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی»، «بررسی پیش نویس دستورالعمل انتخاب شهردار و بررسی آیین نامه دستور العمل اجرایی شورای صنفی» و «الگوی مطلوب تغذیه» برگزار می‌شود.