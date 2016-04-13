۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۱۴

در دانشگاه علوم پزشکی گلستان؛

الگوی مطلوب تغذیه در نشست مدیران دانشجویی بررسی می‌شود

نشست مدیران دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست هفت نفر از معاونان فرهنگی و دانشجویی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مازندران، اهواز، کرمان، ایلام، شیراز و اصفهان حضور دارند.

همچنین ۷ نفر از دبیران شورای صنفی مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز از دانشگاه‌های گلستان، شهید بهشتی، اهواز، ایلام، شیراز و مازندران نیز در این جلسه حضور خواهند یافت.

بر اساس این گزارش در این نشست سه کارگروه «بررسی طرح اعتبارسنجی خوابگاه‌های دانشجویی»، «بررسی پیش نویس دستورالعمل انتخاب شهردار و بررسی آیین نامه دستور العمل اجرایی شورای صنفی» و «الگوی مطلوب تغذیه» برگزار می‌شود.

زهره بال

