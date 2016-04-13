برگزاری کمیسیون همکاری اقتصادی ایران و پاکستان در مرداد ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت هفتاد و ششمین سالگرد بزرگداشت قطعنامه پاکستان در هتل پارسیان استقلال تهران گفت: پیش بینی ارتقا سطح روابط تجاری موجود تا پنج میلیارد دلار ظرف سه سال آینده، از اهداف راهبردی سران دو کشور است. امیدواریم در بیستمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی که انشالله در مرداد ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد، گامهای عملی و مشهودی را در راستای تحقق این اهداف برداریم.

وی در ادامه افزود: اهتمام به توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان که از راهبردهای جدی سیاست خارجی دولت یازدهم است و نیز علاقه «دکتر حسن روحانی» رئیس جمهور محترم کشورمان به تعمیق روابط با کشور پاکستان را نیز، باید به عنوان موتور محرکه توسعه روابط قلمداد نمود و سفر اخیر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه به پاکستان، فارغ از جنبه های دیپلماتیک آن نشانه اوج همدلی، قرابت و روابط حسنه دو کشور بوده که دستاوردهای بسیار زیادی، درهمه زمینه ها و سطوح مختلف مناسبات فی مابین داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران می تواند و آمادگی کامل دارد، تا مهمترین منبع تامین انرژی پاکستان اعم از گاز، برق، نفت و فراوردهای نفتی باشد. ما خط لوله انتقال گاز را که کمک مهمی به حل این بحران کرد، تانزدیکی مرز رسانده و آماده اتصال کرده ایم. برای صادرات برق به میزان ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات نیز اعلام آمادگی کامل نموده و منتظر اقدامات عاجل دولت پاکستان در این زمینه هستیم.

رحمانی فضلی با اشاره به برقراری امنیت در مرزهای دو کشور افزود: در آخرین توافقی هم که در جریان ملاقات دو هفته قبل با «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان داشتم، تفاهم شده است که نشست مشترک مقامات ارشد دو کشور در حوزه های مختلف امنیتی، اطلاعاتی مرزی و استانی، حداکثر تا سه هفته بعد در تهران برگزار شود.

وی در ادامه با تاکید بر روابط پارلمانی بین دو کشور تصریح نمود: روابط پارلمانی دو کشور در حوزه روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و به ویژه مسائل جهان اسلام، در سطح بسیار خوبی قرار دارد. مواضع پارلمان پاکستان در خصوص موضوع فلسطین، غزه، سوریه و تصمیم قاطع مجالس ملی و سنای پاکستان در مخالفت با مشارکت این کشور در جنگ یمن قابل تقدیر و در جهت منافع امت اسلامی است.

«نور محمد جادمانی» سفیر پاکستان در تهران در این مراسم گفت: جمهوری اسلامی پاکستان و ایران از روابط بسیار نزدیک و صمیمانه ای برخوردارند. موقعیت جغرافیایی این دو کشور و عناصر قدرتمندی همچون عناصر مذهبی، فرهنگی و زبان، که در هویت کشورهای ما وجود دارند، پیوند مستحکم و جاویدانی را میان ما برقرار ساخته است. سال هاست که نام حافظ و سعدی برای مردم پاکستان آشنا است. علامه محمد اقبال که در ایران به اقبال لاهوری شناخته می شود برای تمامی ایرانیان آشنا و به اشعار وی عشق می ورزند. طی قرنهای متمادی، این قرابت و همسایگی سرچشمه صمیمیت و حسن نیت بی منتها میان مردمان دو کشور بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: این روابط طی سفر مهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر روحانی به پاکستان و همچنین سفرهای «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به ایران بیش از پیش مستحکمتر شده است. امید است تا در آینده ای نزدیک شاهد ثمره و نتیجه این دیدار ها باشیم.

لازم به ذکر است قطعنامه پاکستان (قرارداد لاهور) در ۲۳ مارس ۱۹۴۰ میلادی در شهر لاهور به تصویب رسید و ۷ سال بعد از آن در اوت سال ۱۹۴۷ پاکستان به رهبری «محمد علی جناح» استقلال یافت. این روز در پاکستان به عنوان یکی از روزهای ملی در تاریخ پاکستان گرامی داشته می شود. مراسمی نیز در داخل و خارج از پاکستان به مناسبت بزرگداشت چنین روزی برگزار می شود.

به همین مناسبت دیروز مراسم بزرگداشت هفتاد و ششمین سالگرد روز ملی قطعنامه پاکستان در هتل پارسیان استقلال تهران با شرکت «رحمانی فضلی» وزیر کشور جمهور اسلامی ایران، «نور محمد جادمانی» سفیر پاکستان در ایران، «محمد مظفر حسین حعفری» رایزن فرهنگی مطبوعاتی سفارت پاکستان و سفرا و نمایندگان دیپلماتیک سایر کشور برگزار شد.