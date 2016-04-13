مراسم تودیع و معارفه رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با حضور مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، قراخانلو رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی، پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی، خوشگفتار مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان امور دانشجویان و کلیه کارکنان فدراسیون در محل سازمان دانشجویان برگزار شد.

در این مراسم صدیقی ضمن تشکر از زحمات سرپرستان قبلی و همکاران و قدردانی ویژه از علیزاده برای برگزاری انتخابات فدراسیون گفت : حضور ۵۲ عضو از ۵۳ عضو در مجمع و رای قاطع برای نامزد منتخب، نشان از پشتیبانی جامعه دانشگاهی کشور از رئیس جدید این فدراسیون دارد.

وی افزود: رتبه نهمی ایران در بازی‌های دانشجویان تابستان سال ۹۴ (کره جنوبی) نشان داد که سرپرستان گذشته زحمات بسیاری را برای پیشبرد ورزش قهرمانی و حرفه ای دانشگاهی انجام داده اند ولی کار امروز این فدراسیون سخت‌تر از قبل است چرا که باید برنامه‌های پیش رو را با هدف حفظ موقعیت فعلی و حتی ارتقاء رتبه برنامه ریزی کنند.

صدیقی خاطرنشان کرد : فدراسیون یک بازوی قدرتمند ورزش دانشگاهی است که در کنار اداره کل تربیت بدنی و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکت می نماید. این مجموعه نیازمند حمایت همه جانبه از جامعه دانشگاهی و مسئولین ورزش کشور است.

رئیس سازمان دانشجویان کشورمان تصریح کرد: معتقدم انجمن های ورزشی باید از قبل فعال تر شده و برنامه ریزی بهتری را برای توسعه ورزش دانشجویی داشه باشند. در کنار آن بر حضور فعال تر بانوان تاکید داشته و توصیه می کنم که ضمن بازنگری در تشکیلات فدراسیون یک نایب رئیس بانوان ایجاد و برنامه ریزی خوبی برای ورزش بانوان انجام پذیرد.

وی همچنین ادامه داد: مهمترین برنامه فدراسیون از همین امروز باید حضور پر رنگتر در یونیورسیاد سال آینده چین تایپه و حفظ و تکرار مقام نهمی سال گذشته و حتی ارتقا به رتبه‌های بالاتر بازی‌های دانشجویان جهان باشد. حضور پر رنگ در میادین بین المللی و مدال آوری و اهتزاز پرچم ایران بسیار پر ارزش است و این مهم با برنامه ریزی دقیق، استفاده از همه پتانسیل دانشگاهی و حضور همه جانبه

دهخدا: از اولویت‌های فدراسیون، پررنگتر کردن نقش بانوان است

محمد دهخدا رئیس جدید فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: اولویت برنامه های من توسعه ورزش دانشگاهی در بخش حرفه ای و بین المللی است. تمام برنامه های فدراسیون با مشورت از همه بخش های ورزش دانشگاهی و با نظارت هیات رئیسه و رهنمودهای مسئولین آموزش عالی دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستم تا تشکیلات فدراسیون و انتخاب اعضا و مسئولان منطبق با استانداردهای ausf و FISU و الگوبرداری از سازمان های بین المللی باشد. در کنار آن یکی از اولویت های فدراسیون پررنگ تر کردن نقش بانوان در اعزام ها و برنامه های ورزش بین المللی دانشگاهی است و تلاش می کنیم تا این امر محقق شود.

دهخدا ادامه داد: یکی دیگر از اولویت های فدراسیون برون سپاری برنامه ها و اعزام ها به بخش های مختلف ورزش آموزش عالی و بهره از همه پتانسیل ورزش دانشگاهی است.

علیزاده: امیدوارم شاهد منسجم تر شدن فعالیت ورزش باشیم

در ادامه این نشست محمدحسین علیزده سرپرست پیشین فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی از همکاری همه بخش های دانشگاهی و ورزش کشور برای برگزاری هر چه بهتر مجمع انتخابات این فدراسیون تشکر کرد و گفت: اعتلای فدراسیون ورزش دانشگاهی همیشه در اولویت برنامه های ورزش دانشگاهی بوده و انتظار می رود با برگزاری این انتخابات و مشخص شدن رئیس فدراسیون در آینده شاهد منسجم تر شدن فعالیت های ورزش حرفه ای دانشگاهی بوده و شاهد حمایت بیش از پیش سازمان امور دانشجویان از این فدراسیون باشیم.